Euroleague: ο Ολυμπιακός “έπιασε” την Μακάμπι

Επίδειξη δύναμη των “ερυθρόλευκων” εντός έδρας, με διατήρηση του αήττητου.

Χάρη σε ένα υποδειγματικό πρώτο δεκάλεπτο, σε άμυνα και επίθεση, ο Ολυμπιακός έθεσε τις βάσεις για μία επιβλητική νίκη, 90-73, επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ομάδα του Πειραιά έκανε το επτά στα επτά εντός έδρας στη διοργάνωση και «έπιασε» τους Ισραηλινούς στον βαθμολογικό πίνακα, με 7 νίκες – 4 ήττες.

Τώρα, ο Ολυμπιακός περιμένει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό, με στόχο να παραμείνει αήττητος στην Basket League, τη Δευτέρα (22/11, 19:30), για την 8η αγωνιστική.

To 35-8 στο 10ο λεπτό με «βροχή» από τρίποντα δια χειρός Ντόρσεϊ (17π.) και Βεζένκοφ (15π., 6ασ.) χάλασε το «μυαλό» των παικτών του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα για τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, που με πιεστική άμυνα αφόπλισαν τα επιθετικά ατού των φιλοξενούμενων. Με τον Κώστα Σλούκα να πετυχαίνει 18 πόντους, τον Μουσταφά Φαλ να σημειώνει double double (12π., 11ρ., 5ασ.) και τον ΜακΚίσικ (14π.) να φορτσάρει στην 4η περίοδο, ο Ολυμπιακός είχε μία ιδανική «πρόβα τζενεράλε» πριν τη «μητέρα των μαχών» στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Από τη Μακάμπι, διψήφιοι ήταν μόνο οι Νάναλι (14π.) και Σόρκιν (10π.).

Eκτός δωδεκάδας για δεύτερο παιχνίδι στη Euroleague έμεινε ο Λιβιό Ζαν-Σαρλ.

Τα δεκάλεπτα: 35-8, 51-26, 71-45, 90-73

Τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε ο Μπαρτζώκας, ενώ ο Σφαιρόπουλος είχε στην αρχική πεντάδα τους Ουίλμπεκιν, Έβανς, Καλέιρο, Ουίλιαμς και Ζίζιτς.

Ιδανικό ξεκίνημα, σε άμυνα και επίθεση πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός. Με τους Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ να ευστοχούν σε τρίποντα, η ομάδα του Πειραιά ξέφυγε μ 21-6, ενώ ένα ακόμη τρίποντο από τον Κώστα Παπανικολάου διαμόρφωσε το 24-6 (+18). Σλούκας, Πρίντεζης και Λαρεντζάκης πήραν τη σκυτάλη στο σκοράρισμα στο β΄ μισό της 1ης περιόδου, την ώρα που ο Άντε Ζίζιτς είχε πετύχει τους 6 από τους 8 πόντους της Μακάμπι στο πρώτο δεκάλεπτο (35-8).

Στα τελευταία δεύτερα της 1ης περιόδου δε, ο Μπαρτζώκας βλέποντας το εύρος της διαφοράς έριξε για πρώτη φορά στο παρκέ τον νεοαποκτηθέντα Κουίνσι Έισι, τον οποία διατήρησε και για 2 λεπτά στη 2.

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε το «αφεντικό», ακόμη κι όταν η Μακάμπι προσπάθησε ν’ αντιδράσει στη 2η περίοδο. Κυρίως χάρη στο ομαδικό παιχνίδι του και το μόλις 1 λάθος, ο Ολυμπιακός διατήρησε διαφορά ασφαλείας, έχοντας αφοπλίσει το Σκότι Ουίλμπεκιν.

Οι Σόρκιν, Ρέινολντς και Νάναλι μείωσαν σε 39-21, αλλά οι παίκτες του Μπαρτζώκα πάλευαν για κάθε κατοχή, είχαν υπομονή και καλή κυκλοφορία στην μπάλα και πήγαν στα αποδυτήρια με +25 (51-26) στο ημίχρονο. Η Μακάμπι είχε 2/14 τρίποντα, 8/24 δίποντα και 7 λάθη (2 ο Ολυμπιακός) στο α΄ μέρος.

Ο Ολυμπιακός ήθελε απλά και μόνο να συντηρήσει τη διαφορά στο β΄ μέρος και αυτό έπραξε. Ο Ντόρσεϊ έφτασε τους 17 πόντους, ο Βεζένοφ τους 15, τους 12 ο Φαλ και τους 11 ο Σλούκας και στη Μακάμπι ο εκνευρισμός είχε ως αποτέλεσμα να τιμωρηθούν με τεχνική ποινή ο Γιάννης Σφαιρόπουλος και ο Ντέρικ Ουίλιαμς.

Στο 30ο λεπτό, η διαφορά ήταν στο +26 για τους «ερυθρόλευκους», 71-45 και όλα έδειχναν πως το 4ο δεκάλεπτο θα ήταν τυπική διαδικασία. Ο ΜακΚίσικ έβαλε μακρινά σουτ στην τελευταία περίοδο και ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με +17, μια διαφορά που δεν αποκλείεται να του χρειαστεί στο τέλος της κανονικής περιόδου, σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Διαιτητές: Ιερεθουέλο (Ισπανία), Χορντόφ (Κροατία), Νίκολιτς (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Έισι, Ντόρσεϊ 17 (4), Λαρεντζάκης 2, Φαλ 12, Σλούκας 18 (2), Μάρτιν 1, Βεζένκοφ 15 (2), Πρίντεζης 4, Παπανικολάου 7 (1), ΜακΚίσικ 14 (2)

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Ουίλμπεκιν 6 (2), Έβανς 2, Κολαϊαρο 3 (1), Ουίλιαμς 2, Τέιλορ 4, Ρέινολντς 4, Σόρκιν 10 (1), Ντιμπαρτολομέο 9 (3), Μπλέιζερ 2, Κοέν 8 (1), Νάναλι 14 (2), Ζίζιτς 9.

