Εθνική Ελλάδας – Φαντ Σχιπ: Διαζύγιο μετά από 2,5 χρόνια

Με αιχμές για την ΕΠΟ η δήλωση του Ολλανδού τεχνικού μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου.

Σε αναζήτηση νέου ομοσπονδιακού τεχνικού για την Εθνική Ανδρών βρίσκεται πλέον η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Ολλανδός εκλέκτορας, που έχει συμβόλαιο ως τις 31 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε ο ίδιος την απόφασή του (μέσω Instagram) να αποχωρήσει από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ύστερα από παρουσία περίπου 2,5 ετών.

Ο Φαnt Σχιπ αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του, την προσπάθεια για αλλαγή ποδοσφαιρικής κουλτούρας και φιλοσοφίας στην ελληνική ομάδα και άφησε αιχμές για την ΕΠΟ, ότι ενώ είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο να έχει συνέχεια αυτή η πορεία, στο τέλος η Ομοσπονδία άργησε πολύ να αποφασίσει, για να καταλήξει λέγοντας πως εν τέλει, «το όραμά μας για το ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό».

Η δήλωση του Φαντ Σχιπ:

Θέλω να ανακοινώσω ότι αποφάσισα, μαζί με το προπονητικό μου τιμ, μετά από 2,5 χρόνια να μη συνεχίσω στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ελλάδας από τις 31 Δεκεμβρίου κι έπειτα, όταν ολοκληρώνεται το συμβόλαιό μου.

Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας τον Αύγουστο του 2019 και δώσαμε έμφαση στην αλλαγή της κουλτούρας και του σχήματος της ομάδας. Παρουσιάσαμε μία νεανική ομάδα με ταλαντούχους και ελπιδοφόρους παίκτες για το μέλλον της Εθνικής. Πιστεύω ότι δημιουργήσαμε ένα ομαδικό πνεύμα που οι αθλητές και οι προπονητές αγκάλιασαν, με αποτέλεσμα να μπορούμε να δώσουμε έμφαση στην προτεραιότητά μας: στην Εθνική και στο ποδόσφαιρο.

Δουλέψαμε σκληρά μαζί και αλλάξαμε την διαδικασία της προπόνησης, το στυλ παιχνιδιού που άρχισε να δίνει μια νέα ταυτότητα στην ομάδα. Σε αυτή τη διαδικασία πετύχαμε καλά και λιγότερο καλά αποτελέσματα, πάντα όμως με το όραμά μας και με το πως θέλαμε να προοδεύσουμε ως ομάδα.

Έγιναν συζητήσεις για να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, ωστόσο η ΕΠΟ πήρε πολύ χρόνο για να αποφασίσει για το μέλλον, με αποτέλεσμα να νιώσω πως ήταν η στιγμή για να προχωρήσω. Στο τέλος, το όραμά μας για το ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό. Πιστεύω στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο ταλέντο που έχω δει σε αυτό, όμως πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στους Έλληνες ποδοσφαιριστές για να αναπτυχθούν και να παίξουν.

Αυτό χρειάζεται χρόνο και περισσότερους Έλληνες στη Super League, ώστε οι μελλοντικοί προπονητές να έχουν την ευκαιρία να πετύχουν με την Εθνική ομάδα.

