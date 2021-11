Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Παγώνη για Όμικρον: δεν χρειάζεται πανικός

Η νέα μετάλλαξη, ο εμβολιασμός, τα μέτρα και τα Χριστούγεννα που έρχονται.

«Θα είναι λάθος για την κυβέρνηση να πάει σε lockdown με 67% του πληθυσμού εμβολιασμένο», εκτίμησε η Ματίνα Παγώνη σε δηλώσεις της στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι».

Η πρόεδρος του ΕΙΝΑΠ εμφανίστηκε καθησυχαστική για τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού Όμικρον, επισημαίνοντας πως «θα αντιμετωπιστεί και θα φανεί τις επόμενες μέρες αν καλύπτεται από τα εμβόλια», για να τονίσει πως «αν δεν την καλύψουν, τρεις εταιρείες κάνουν έρευνα» με άμεσα αποτελέσματα.

Πάντως, εξήγησε πως, «τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι ότι η μετάλλαξη αυτή έχει τα ίδια περίπου συμπτώματα. Θέλει προσοχή όμως, επειδή είναι στέλεχος με 32 μεταλλάξεις κι αυτό που πρέπει να φανεί είναι αν είναι πιο επιθετική».

«Αυτό που ξέρουμε είναι ότι πρέπει να εμβολιαστούμε», είπε, διευκρινίζοντας πως «δεν χρειάζεται πανικός, το περιμέναμε».

«Δεν έχουμε κρούσματα ακόμα, προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί και να κάνει την 3η δόση, που σώζει ζωές, ειδικά εκείνων που έχουν υποκείμενα», συμπλήρωσε σχετικά.

Ερωτηθείσα για το πώς θα γιορτάσουμε Χριστούγεννα, απάντησε ότι υπάρχει σταθεροποίηση στα κρούσματα τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, οι δείκτες παραμένουν υψηλοί και υπογράμμισε πως «για να έχουμε μείωση θανάτων και ΜΕΘ, θα πρέπει να έχουμε μείωση κρουσμάτων».

«Μας ανησυχούν οι πολλοί θάνατοι και η πληρότητα σε ΜΕΘ κυρίως στη βόρεια Ελλάδα», συμπλήρωσε και είπε πως, «εδώ και τέσσερις ημέρες ξεκινήσαμε τη μετατροπή των non covid κλινικών σε covid.

«Η Ελλάδα, όπως και όλος ο κόσμος, δεν μπορεί να γίνει covid. Θα πρέπει να βάλουμε πρόβλεψη για να γίνονται τα χειρουργεία», είπε σημειώνοντας πως «γίνονται μετακινήσεις γιατρών από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, υπάρχουν ελλείψεις στους γιατρούς, υπάρχουν γιατροί που δουλεύουν 24ώρα και γι’αυτό χρειάζονται τα μονοκλωνικά».

Καταλήγοντας εκτίμησε πως, θεωρεί «δεδομένο ότι θα κάνουμε 4η δόση».

