Μετάλλαξη Όμικρον: Η Ελβετία επιβάλλει ταξιδιωτικές απαγορεύσεις

Καραντίνα στους ταξιδιώτες από χώρες όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα.

Η Ελβετία επέκτεινε σήμερα τα μέτρα για να αναχαιτίσει την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον, επιβάλλοντας καραντίνα στους ταξιδιώτες από τη Βρετανία, την Τσεχία, την Ολλανδία, την Αίγυπτο και το Μαλάουι, χώρες όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα.

Την Παρασκευή η Ελβετία είχε απαγορεύσει όλες τις πτήσεις από τη Νότια Αφρική και τις γειτονικές της χώρες, ενώ επέβαλε και περιορισμούς σε άλλες χώρες, όπως στο Χονγκ Κονγκ, το Ισραήλ και το Βέλγιο.

Από αυτές τις χώρες επιτρέπεται να ταξιδέψουν στην Ελβετία μόνο οι Ελβετοί πολίτες και όσοι διαμένουν μόνιμα στη χώρα ή στην ευρύτερη ζώνη Σένγκεν.

Οι ταξιδιώτες από τη Βρετανία, την Τσεχία, την Ολλανδία, την Αίγυπτο και το Μαλάουι θα πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ για την Covid-19 και, επιπροσθέτως, να μπουν σε καραντίνα για 10 ημέρες.

Δύο κρούσματα της Όμικρον εντοπίστηκαν επίσης στη Βαυαρία και την Ιταλία, όμως προς το παρόν η Ελβετία δεν επέβαλε περιορισμούς σε γειτονικές της χώρες.





