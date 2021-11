Πολιτική

Χαρδαλιάς: Επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι περιλαμβάνει η ατζέντα της επίσκεψης.

Επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο πραγματοποιεί από σήμερα ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς.

Με την ευκαιρία της διεθνούς εκθέσεως στρατιωτικού εξοπλισμού "EDEX 2021" (Egypt Defence Expo), που πραγματοποιείται από 29 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου στο Κάιρο και τελεί υπό την αιγίδα του προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και Aνώτατου Διοικητή των Αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, Abdel Fatah El Sisi.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αίγυπτο, ο κ. Χαρδαλιάς θα έχει προγραμματισμένες επίσημες συναντήσεις με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β΄, τον υπουργό 'Αμυνας της Αιγύπτου στρατηγό Mohamed Zaki, τον υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για αμυντικές υποθέσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Mohammed bin Ahmed Al Bowardi, καθώς και με μέλη της δοίκησης της ελληνικής κοινότητας Αλεξάνδρειας.

Η επίσκεψη του θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 30 Νοεμβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μινεάπολη: νεκρός 5χρονος από πυρά εφήβου

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: γέννησε διασωληνωμένη

ΠΑΟΚ – Άρης: Με ντέρμπι η αυλαία της 11ης αγωνιστικής