Τένις: Η Μιχαέλα Λάκη στα χνάρια… του Τσιτσιπά και της Σάκκαρη

Η 16χρονη τενίστρια κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο σε τουρνουά Futures, επικρατώντας με ανατροπή της 20χρονης αντιπάλου της από το Ισραήλ.

Στα... χνάρια των Στέφανου Τσιτσιπά και Μαρίας Σάκκαρη βαδίζει με μαθηματική ακρίβεια και η Μιχαέλα Λάκη.

Η 16χρονη τενίστρια έκανε την πρώτη τεράστια επιτυχία στην καριέρα της, κατακτώντας τον τίτλο σε τουρνουά Futures και συγκεκριμένα αυτό των 15.000 δολαρίων στο Ηράκλειο. Η νεαρή πρωταθλήτρια επιβλήθηκε της 20χρονης Νικόλ Κίριν (Ισραήλ) με 5-7, 6-1, 7-5, μετά από 2 ώρες και 14 λεπτά, ύστερα από ένα συναρπαστικό ματς.

Η παίκτρια του Φοίβου Μιχαλόπουλου, ολοκλήρωσε τον αγώνα κερδίζοντας το 62% των πόντων στο πρώτο σερβίς (43/69), έφτασε το 51% στο 2ο (19/37) κι αν και ξεκίνησε με μόλις 33%, κέρδισε τα 11 από τα 16 service-games, ενώ είχε και 7/16 break-points.

Στο 1ο σετ η Λάκη δέχθηκε δύο break στο ξεκίνημα και στο τέλος του, ωστόσο, κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια (4-4). Πήρε, μάλιστα, και το προβάδισμα με 5-4, αλλά αυτό έμελλε να ήταν και το τελευταίο κερδισμένο της game στο σετ, καθώς η Κίριν «απάντησε» με τρία σερί games για να φτάσει στο 7-5 και στο 1-0.

Η εξέλιξη αυτή όχι μόνο δεν... έριξε ψυχολογικά την Λάκη, αλλά της έδωσε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κι ενέργεια για να «πνίξει» την Ισραηλινή στο δεύτερο σετ, το οποίο κατέκτησε με συνοπτικές διαδικασίες (6-1).

Στο τρίτο έγινε πραγματικό ντέρμπι, παρότι η νεαρή Ελληνίδα προηγήθηκε με 2-0 κι έδειξε ότι είχε το «πάνω χέρι» στον τελικό. Η Κίριν ισοφάρισε σε 2-2 και το ντέρμπι συνεχίστηκε, παρότι η Λάκη εξακολουθούσε να έχει το προβάδισμα (4-3). Η Ισραηλινή μείωσε σε 5-4 και με το break στο 10 game έφερε τον αγώνα σε πλήρη ισορροπία (5-5).

Σ΄ εκείνο το σημείο η Λάκη βρήκε και πάλι μπρέικ στο σερβίς της Κίριν (6-5) και στο δικό της δεν είχε κανένα πρόβλημα για να φτάσει στο 7-5 και να πανηγυρίσει απόλυτα τον πρώτο της τίτλο σε Futures στην καριέρα της, ολοκληρώνοντας μια εκπληκτική και ιστορική για εκείνην εβδομάδα στο Lyttos Beach.

