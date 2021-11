Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ για μετάλλαξη Όμικρον: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τη μεταδοτικότητα της

Γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κάνει έκκληση να παραμείνουν ανοιχτά τα σύνορα, μετά τον παγκόσμιο συναγερμό που προκάλεσε η νέα μετάλλαξη.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν η νέα παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού SARS-CoV-2 είναι πιο μεταδοτική σε σύγκριση με τις άλλες ή αν προκαλεί πιο σοβαρή ασθένεια, ανακοίνωσε απόψε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Τα προκαταρκτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι καταγράφονται αυξημένα ποσοστά νοσηλείας στη Νότια Αφρική, όμως αυτό μπορεί να οφείλεται στην αύξηση του συνολικού αριθμού των ανθρώπων που μολύνονται» και να μην είναι αποτέλεσμα της συγκεκριμένης μόλυνσης με την Όμικρον, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ωστόσο, ο Οργανισμός επανέλαβε ότι τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι ίσως να υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος επαναμόλυνσης από την παραλλαγή αυτήν.

Ο ΠΟΥ διαβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με τεχνικούς εμπειρογνώμονες για να κατανοήσει τον πιθανό αντίκτυπο της παραλλαγής στα υπάρχοντα αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένων και των εμβολίων. «Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι τα συμπτώματα της Όμικρον είναι διαφορετικά από εκείνα των άλλων παραλλαγών» ανέφερε, εξηγώντας ότι τα πρώτα κρούσματα ήταν μεταξύ φοιτητών, δηλαδή ατόμων νεαρής ηλικίας που τείνουν να έχουν ηπιότερα συμπτώματα. «Για να κατανοήσουμε το επίπεδο της σοβαρότητας της παραλλαγής Όμικρον θα χρειαστούν ημέρες, έως και αρκετές εβδομάδες», επανέλαβε.

Τα τεστ PCR εξακολουθούν να ανιχνεύουν τη μόλυνση με την παραλλαγή Όμικρον και είναι σε εξέλιξη μελέτες για να καθοριστεί αν υπάρχει κάποια επίδραση στα τεστ αντιγόνου (ράπιντ).

Ο ΠΟΥ έκανε έκκληση «να παραμείνουν ανοιχτά τα σύνορα», καλώντας όλες τις χώρες «να υιοθετήσουν μια επιστημονική προσέγγιση» που θα βασίζεται «στην εκτίμηση των κινδύνων». Εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις χώρες της νότιας Αφρικής, τόνισε ότι «είναι κρίσιμης σημασίας οι χώρες να επιδεικνύουν διαφάνεια με τα δεδομένα τους, επειδή αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να διασφαλίσουμε ότι θα λαμβάνουμε σημαντικά δεδομένα εγκαίρως», υπογράμμισε.

Η απαγόρευση πτήσεων, που επηρεάζει αρνητικά την οικονομία και τον τουρισμό, μπορεί να οδηγήσει κάποιες χώρες στο μέλλον να μην ανακοινώνουν τον εντοπισμό παραλλαγών, επειδή θα φοβούνται ότι θα υποστούν τις κυρώσεις, προειδοποίησαν χθες οι αρχές της Νότιας Αφρικής.

Πολλές χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, απαγόρευσαν τις πτήσεις από τη νότια Αφρική. Η Αγκόλα ήταν η πρώτη αφρικανική χώρα που αποφάσισε να απαγορεύσει τις πτήσεις από και προς τη Νότια Αφρική.

