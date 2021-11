Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: “Double-double” στην Ιντιάνα (βίντεο)

Άλλη μία εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Greek Freak, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη.

Σε… μηχανή των “double-double” έχει εξελιχθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως σημειώνουν οι Μιλγουόκι Μπακς στα social media, με αφορμή την επιβλητική εμφάνιση του Έλληνα σούπερ σταρ του NBA στην Ιντιάνα.

O Giannis οδήγησε τα “ελάφια” στην 7η σερί νίκη τους, επί των Πέισερς στην Ιντιάνα με 118-100.

Στα 32 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε, ο “Greek Freak” σημείωσε 26 πόντους ((10/13 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/10 βολές), ενώ μάζεψε 13 ριμπάουντ, μοίρασε τρεις ασίστ και είχε ένα κόψιμο.

Double-double machine



26 PTS | 13 REB | 3 AST | 1 BLK pic.twitter.com/s8VrU8A5BH — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 29, 2021

