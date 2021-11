Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Γυναικοκτονία στα Γλυκά Νερά: Η αποκάλυψη φίλης της Καρολάιν (βίντεο)

Ήθελε να εγκαταλείψει τον σύζυγό της, αλλά για λίγες ημέρες… δεν πρόλαβε! Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας που οδήγησε στο φονικό.

Μία επιστήθια φίλη της Καρολάιν αποκάλυψε ότι είχε αποφασίσει να χωρίσει, αλλά η καραντίνα καθυστέρησε την υλοποίηση εκείνης της απόφασης, με αποτέλεσμα να φθάσουμε στο φονικό της 11ης Μαΐου στα Γλυκά Νερά.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή της που μεταδόθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1: «Η Καρολάιν περίμενε να αρθούν τα μέτρα μετακίνησης για να πάει στην Αλόννησο. Αλλά δεν πρόλαβε. Θα έφευγε στις 15 Μαΐου, ώστε να βρεθεί στην οικογένειά της και να μιλήσει από κοντά στη μητέρα της. Από το τηλέφωνο δεν θα της μιλούσε ποτέ. Όμως στις 11 Μάιου δολοφονήθηκε. Για λίγες ημέρες… δεν πρόλαβε».

Πρόκειται για μία άγνωστη λεπτομέρεια η οποία αποκαλύπτεται για πρώτη φορά. Εκείνη την περίοδο υπήρξε σκληρό lockdown και από τις 15 Μαΐου υπήρξε η άρση της απαγόρευσης στις μετακινήσεις από μία Περιφερειακή Ενότητα σε άλλη.

Υπενθυμίζεται πως δύο ημέρες πριν την άγρια γυναικοκτονία, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, έγινε η αγορά του οικοπέδου, για την οποία η Καρολάιν ήταν αρνητική.

Πριν από λίγες ημέρες το “Πρωινό” του ΑΝΤ1 είχε φέρει στη δημοσιότητα ένα βίντεο με την Καρολάιν, τραβηγμένο από τον προφυλακισμένο για την δολοφονία της, σύζυγο της. Το βίντεο ελήφθη ενώ το ζευγάρι έχει “χάσει” το πρώτο του παιδί και έχει αποκτήσει την μικρή Λυδία, λίγους μήνες πριν από την αποτρόπαιη δολοφονία της 20χρονης, μέσα στο σπίτι της, στα Γλυκά Νερά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται στην Καρολάιν ο καθ΄ ομολογία του συζυγοκτόνος, κατά πολλούς “προδίδοντας” την εν γένει συμπεριφορά του απέναντι στην νεαρή γυναίκα.

