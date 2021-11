Κοινωνία

Καιρός: Ένταση των φαινομένων από το μεσημέρι της Δευτέρας

Σε ποιες περιοχές αναμένονται πιο έντονα τα φαινόμενα και πού θα χιονίσει.

Οι βροχοπτώσεις και οι σποραδικές καταιγίδες που εκδηλώνονται τις πρωινές ώρες, σήμερα, σε περιοχές της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, αναμένεται να ενταθούν από τις μεσημεριανές ώρες και από τα δυτικά, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας τα φαινόμενα θα επεκταθούν σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και σε νησιωτικά τμήματα του Κεντρικού, Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου.

Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά και αργά το βράδυ στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Επιπροσθέτως, χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα, ιδιαίτερα κατά μήκος του ορεινού άξονα της Πίνδου.

Τη νύχτα προς Τρίτη βροχές και πιθανώς καταιγίδες θα εκδηλωθούν στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας.

Παράλληλα, πολύ ενισχυμένοι άνεμοι νοτιοδυτικών διευθύνσεων θα επικρατήσουν στο σύνολο της χώρας, με τις εντάσεις τους στα πελάγη να φτάνουν τα 8 Μποφόρ. Ταυτόχρονα, ένα επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης επηρεάζει, ήδη, τις νοτιότερες περιοχές της χώρας και το Αιγαίο.





