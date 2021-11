Πολιτική

Μεταναστευτικό: νέα χρηματοδότηση σε τρεις Δήμους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εγκρίθηκαν τα έργα που είχαν προτείνει δήμοι που συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Επιπλέον χρηματοδοτήσεις σε τρεις Δήμους από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, εγκρίνονται από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, χρηματοδοτήσεις για τρεις ακόμα Δήμους, στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών που συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι Δήμοι Αν. Σάμου, Λαγκαδά και Σερρών επιδοτούνται 905.000 ευρώ συνολικά, για δημοτικά έργα, μετά από προτάσεις που κατέθεσαν, κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών.

Συνολικά, έχουν διατεθεί -μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου- 18.800.000.000 εκ. Ευρώ σε 31 Δήμους ανά την επικράτεια.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν τα κάτωθι έργα:

Δήμος Αν. Σάμου - Αποκατάσταση εγκαταστάσεων Παραλιών Γάγκου, Μαούνες, Μαλαγαρίου και Δημοτικού Κήπου της πόλεως Σάμου, 455.000,00 €

Δήμος Λαγκαδά - Δημιουργία νέας παιδικής χαράς στο Μπίλλειο της Κοινότητας Λαγκαδά 160.000,00 €

Δήμος Σερρών -Δημιουργία Νέων και Αναβάθμιση Υφιστάμενων Αθλητικών Χώρων στο Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας 290.000,00 €.