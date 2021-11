Πολιτική

Αιθιοπία: το ΥΠΕΞ καλεί τους Έλληνες να φύγουν από την χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στην Αιθιοπία, καθώς συνεχίζονται οι ένοπλες συγκρούσεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών:

«Δεδομένου ότι η κατάσταση ασφαλείας στην Αιθιοπία παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, όλο και πιο απρόβλεπτη, καθώς και ότι οι ένοπλες συγκρούσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ταξίδια Ελλήνων πολιτών στη χώρα αποθαρρύνονται πλήρως.

Συνιστάται στους Έλληνες πολίτες που διαβιούν στην Αιθιοπία να αποχωρήσουν από τη χώρα, το συντομότερο δυνατόν, με τις διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις.

Όσοι επιλέξουν να παραμείνουν στη χώρα, καλούνται να είναι σε επαγρύπνηση, να παρακολουθούν τις εξελίξεις, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να έχουν επάρκεια τροφίμων, νερού και καυσίμων και να βρίσκονται σε επαφή με την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αδδίς Αμπέμπα (τηλέφωνα: +251 11 465 49 11 και 12, καθώς και τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: +251 969 019 844, e-mail: gremb.addis@mfa.gr ) ή με την Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (τηλέφωνα +30 210 368 2463, +30 210 368 2406 και +30 210 368 1730).

Το Υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να παράσχει σχετικές πληροφορίες στους Έλληνες πολίτες».