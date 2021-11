Αθλητικά

Πορτογαλία: Με μετάλλαξη Όμικρον 13 της Μπελενένσες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παίκτες και παράγοντες της ομάδας της Πορτογαλίας βρέθηκαν θετικοί στη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού.

Συναγερμός σήμανε στην Πορτογαλία μετά τον εντοπισμό 13 θετικών κρουσμάτων στη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού, την «Ο», σε παίκτες και παράγοντες της ομάδας της Λισαβόνας, Μπελενένσες, όπως σχετικά ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο υγείας της χώρας της Ιβηρικής χερσονήσου.

Η νέα παραλλαγή, εντοπίσθηκε στην Σαββατιάτικη αναμέτρηση της Μπελενένσες με την Μπενφίκα για την πορτογαλική Primeira Liga.

Η Μπελενένσες άρχισε το ματς με μόλις εννέα παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, καθώς η υπόλοιπη ομάδα ήταν απομονωμένη, ενώ μόνο επτά ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στο γήπεδο μετά το ημίχρονο. Ο αγώνας διεκόπη δύο λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, με την Μπενφίκα να προηγείται με 7-0.

«Είμαστε όλοι σε απομόνωση εκτός από την ομάδα νέων που δεν έπαιξε το Σάββατο, 44 άτομα βρίσκονται σε απομόνωση στο σπίτι», δήλωσε εκπρόσωπος του συλλόγου την Δευτέρα.

«Τρεις παίκτες και τρία μέλη της ομάδας έχουν συμπτώματα, αλλά τίποτα πολύ σοβαρό, οι υπόλοιποι είναι ασυμπτωματικοί. Όλοι περιμένουν να επαναλάβουν τις εξετάσεις, μόλις το επιτρέψει η υγειονομική αρχή», πρόσθεσε.

Οι πρόεδροι της Μπενφίκα και της Μπελενένσες, δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο, ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να παίξουν τον αγώνα, καθώς διαφορετικά, κινδύνευαν να τιμωρηθούν για «αδικαιολόγητη απουσία». Κατηγόρησαν την διοργανώτρια αρχή και την υγειονομική αρχή (DGS) που δεν επέτρεψαν την αναβολή του αγώνα.

Ο αμυντικός της Μπελενένσες, Τίμπανγκ Φετ, βρέθηκε θετικός στην COVID-19 μετά την επιστροφή στην Πορτογαλία την περασμένη εβδομάδα από τη, Νότια Αφρική όπου βρισκόταν με την εθνική ομάδα της χώρας.

Η DGS ανέφερε την Δευτέρα, ότι δεν σχολιάζει ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ένας εκπρόσωπος της DGS είπε ότι δεν εναπόκειται στην υγειονομική αρχή να αναβάλει το παιχνίδι, αλλά να αξιολογήσει την κατάσταση της COVID-19 και να εφαρμόσει μέτρα, όπως η αυτοαπομόνωση, για να σταματήσει την εξάπλωση της νόσου.