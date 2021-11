Life

“Η Φάρμα” κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Ο Σάκης Τανιμανίδης και οι συμμετέχοντες στο ριάλιτι περιπέτειας έρχονται για να αλλάξουν τα βράδια μας και όχι μόνο.

«Η Φάρμα» κάνει πρεμιέρα αυτό το Σαββατοκύριακο στον ANT1 και θα είναι πιο κοντά στην αγροτική ζωή από ποτέ!

Το αγαπημένο ριάλιτι περιπέτειας δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου στις 20:00 και την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου στις 21:45, ενώ από τις 6 Δεκεμβρίου θα προβάλλεται καθημερινά, από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00 και κάθε Παρασκευή στις 21:30.

Στην παρουσίαση, ο χαρισματικός Σάκης Τανιμανίδης. Με χιούμορ και ετοιμότητα, ο Σάκης θα αναδεικνύει την ουσία των καταστάσεων και θα δρα καταλυτικά στην εξέλιξη του παιχνιδιού.

Στη «Φάρμα» θα ζήσουν 18 υποψήφιοι αγρότες (γνωρίστε τους, πατώντας ΕΔΩ), με διαφορετικές προσωπικότητες, διεκδικώντας το τελικό έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Αναστασία Γκεργκελεζίου, Αγγελική Ηλιάδη, Κρίστυ Λυκοπούλου, Μαίρη Μηλιαρέση, Σάσα Μπάστα, Μαρία Παπαγεωργίου, Χριστιάνα Σμαραγδή, Αθανασία Τσουμελέκα, Νίκη Χαντσαρίδου

Γρηγόρης Αναστασιάδης, Σταμάτης Γαρδέλης, Νεόφυτος Ηλία, Βασίλης Λέτζος, Μάνος Πανταζής, Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου (Κουτσαβάκης), Δήμος Περπερίδης, Αστρινός Χαραλαμπάκης (Μπαλάσκας), Παναγιώτης Ψωμιάδης.

Μέσα στο αγρόκτημα, οι 18 παίκτες θα πρέπει να επιβιώσουν με ελάχιστες προμήθειες, χωρίς άφθονο νερό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς επαφή με τον έξω κόσμο. Οι ευθύνες τους είναι πολλές: πρέπει να σπέρνουν, να ποτίζουν, να καλλιεργούν το μποστάνι, να το ετοιμάσουν για συγκομιδή, να φροντίζουν και να αρμέγουν τα ζώα, να κρατάνε καθαρό τον στάβλο. Επίσης, θα πρέπει να ανταποκριθούν σε απαιτητικά αγωνίσματα, να συνεργαστούν μεταξύ τους και να συμβιώσουν στο ίδιο σπίτι.

Στο πλευρό τους, θα έχουν τον «Βετεράνο» Μιχάλη Ιατρόπουλο, ο οποίος θα μοιραστεί μαζί τους όλες τις γνώσεις και εμπειρίες που απέκτησε από την περσινή επιτυχημένη συμμετοχή του, αλλά και τον «Επιστάτη» Βασίλη Φιλίππου, ο οποίος θα επιβλέπει, θα επιθεωρεί και θα ελέγχει κάθε πτυχή της ζωής στη «Φάρμα».

Στο τέλος κάθε εβδομάδας, ένας από τους παίκτες θα αφήνει πίσω του τη ζωή στη Φάρμα, μετά την ήττα του στη Μονομαχία Αποχώρησης.

Η ΦΑΡΜΑ

25 στρέμματα

Ελιές και Οπωροφόρα δέντρα

3 μποστάνια που χρειάζονται καλλιέργεια και βελτίωση από την αρχική τους κατάσταση

1 ετοιμόγεννη αγελάδα με το μοσχαράκι της

9 κότες και 1 κόκορας

Πρόβατα και Κατσίκες

3 γουρουνάκια

1 αχυρώνας 600 τ.μ. για τα αγωνίσματα

Η ΔΟΜΗ

1 Αρχηγός ο οποίος επιλέγεται αποκλειστικά από τον παίκτη που αποχωρεί και ανακοινώνεται στους παίκτες από τον Μιχάλη Ιατρόπουλο

0 Υπηρέτες

1 Μεγάλη Αποστολή από τον Επιστάτη με έπαθλο κάθε εβδομάδα

2 Φάσεις για την ασυλία κάθε εβδομάδας: 1 Αγώνας Ομαδικής Ασυλίας & 1 Quiz της Φάρμας

1 Μονομάχος, ο οποίος ορίζεται αποκλειστικά από τον Αρχηγό κάθε εβδομάδα

1 αρνητική ψηφοφορία την εβδομάδα για την επιλογή του 2ου Μονομάχου

1 αποχώρηση την εβδομάδα μετά από τη Μονομαχία Αποχώρησης

5 αγωνίσματα, όποιος νικήσει στα 3 παραμένει

1 νικητής

ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ: 100.000 ευρώ

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη!

Πρεμιέρα Σάββατο 4 Δεκεμβρίου στις 20:00, Κυριακή 5 Δεκεμβρίου στις 21:45, ενώ από τις 6 Δεκεμβρίου θα προβάλλεται καθημερινά, από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00 και κάθε Παρασκευή στις 21:30.

