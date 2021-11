Life

“Special Report” για τρίτη σεζόν στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενισχυμένη ετοιμάζεται για την πρεμιέρα, η ομάδα της εκπομπής με τις αποκαλυπτικές έρευνες, τις αποστολές και τις μαρτυρίες που “φωτίζουν” την αλήθεια και τους πρωταγωνιστές των ειδήσεων.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, ποια είναι η αλήθεια πίσω από τα γεγονότα; Και ποιοι είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές που ξεχωρίζουν μέσα στις φωνές, τα fake news και τις διαφορετικές πηγές που ακολουθούν κάθε φορά τη δική τους ατζέντα;

Το «Special Report» επιστρέφει την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, στις 24:00 στον ΑΝΤ1, για τρίτη σεζόν, με νέες μεγάλες έρευνες που επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις.

Ο Τάσος Τέλλογλου, ο Αντώνης Φουρλής, και η Μαρία Σαράφογλου ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον έμπειρο δημοσιογράφο Γιάννη Παπαδόπουλο και αναλαμβάνουν μέσα από αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, ειδικές αποστολές εντός και εκτός συνόρων, αποκλειστικές συνεντεύξεις και μαρτυρίες να ρίξουν φως στα όσα γνωστά και άγνωστα διαδραματίζονται γύρω μας.

Η κλιματική κρίση, η πανδημία, σκάνδαλα και γεγονότα που συγκλονίζουν την κοινωνία τίθενται υπό το πρίσμα της ερευνητικής δημοσιογραφίας, η οποία φέρνει στο προσκήνιο τα πρόσωπα και τις πτυχές που αξίζουν πραγματικά την προσοχή μας.

«Special Report» - Πρεμιέρα την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, στις 24:00, στον ΑΝΤ1.

#SpecialReportGR