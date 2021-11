Κοινωνία

Καιρός: Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Μετ’εμποδίων πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων. Ποιες γραμμές έχουν κλείσει.

Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω των ισχυρών νότιων ανέμων που πνέουν σήμερα σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, που σύμφωνα με την ΕΜΥ, φθάνουν στα πελάγη τοπικά στα 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά τα 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση αργότερα.

Τα δρομολόγια για νησιά του Αργοσαρωνικού εκτελούνται μόνο με πλοία κλειστού τύπου, ενώ από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθεί το πρωινό δρομολόγιο του «blue star delos» στις 7:25 για Πάρο,Νάξο,Ιο Θήρα και στις 7:30 του blue star paros για Σύρο,Τήνο,Μύκονο.

Από τη Ραφήνα δεν θα εκτελεστεί το πρωινό δρομολόγιο για Άνδρο, Τήνο Μύκονο, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου με ημερολογιακή εγγραφή του πλοιάρχου δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο για Κέα.

Χθες βράδυ, επίσης, δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων για Ηράκλειο και Χανιά.

Κλειστή είναι σήμερα η γραμμή Καβάλα-Πρίνου Θάσου, ενώ στην Κέρκυρα τα δρομολόγια στη γραμμή Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα γίνονται μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Κλειστές είναι επίσης οι γραμμές Ηγουμενίτσα Λευκίμμη, Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις που μπορεί να υπάρξουν στα δρομολόγια των πλοίων λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.