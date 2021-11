Κόσμος

Αζερμπαϊτζάν: 14 νεκροί από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησε έρευνα προκειμένουν να προσδιοριστούν τα αίτια της συντριβής.

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στο ανατολικό Αζερμπαϊτζάν, ανακοίνωσε η συνοριοφυλακή αυτής της χώρας του Καυκάσου, στην οποία ανήκε το ελικόπτερο.

Το αεροσκάφος "συνετρίβη σήμερα γύρω στις 10:40 τοπική ώρα (09:40 ώρα Ελλάδας) στο αερόδρόμιο του Γκαραεϊμπάτ στην περιφέρεια Χίζι του Αζερμπαϊτζάν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης", ανέφεραν οι συνοριοφύλακες και η εισαγγελία του Αζερμπαϊτζάν σε μια ανακοίνωση.

"Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν", διευκρίνισε στη συνέχεια η συνοριοφυλακή σε άλλη ανακοίνωση προσθέτοντας πως όλα τα θύματα ήταν στρατιωτικοί.

Ξεκίνησε έρευνα προκειμένουν να προσδιοριστούν τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το περιστατικό συμβαίνει δύο εβδομάδες μετά τις φονικές συγκρούσεις ανάμεσα στην Αρμενία και στο Αζερμπαϊτζάν που απείλησαν με εκτροχιασμό την καταύπαση του πυρός με την οποία σταμάτησε πέρυσι ο πόλεμος ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 6.500 ανθρώπων.

Οι πρόσφατες συγκρούσεις, που προκάλεσαν έξι θανάτους στην αρμενική και επτά στην αζερική πλευρά, σταμάτησαν έπειτα από διαμεσολάβηση της Ρωσίας.

Το Γερεβάν και το Μπακού αντιπαρατίθενται εδώ και δεκαετίες για τον έλεγχο του ορεινού θυλάκου Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Με πλειονότητα Αρμένιων κατοίκων, αυτή η περιοχή που υποστηρίζεται από το Γερεβάν αποσχίστηκε από το Αζερμπαϊτζάν μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ένας πρώτος πόλεμος τη δεκαετία του 1990 που προκάλεσε 30.000 θανάτους.

Οι εντάσεις αυξήθηκαν τον Μάιο όταν η Αρμενία κατηγόρησε το Αζερμπαϊτζάν ότι παραβίασε τα σύνορα προκειμένου για να καταλάβει εδάφη στις όχθες της λίμνης Σεβ, που μοιράζονται οι δύο χώρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – νέα μέτρα: Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Άγιος Ανδρέας: Η Πάτρα τίμησε τον πολιούχο της (εικόνες)

Τουρκία - κακοκαιρία: Λεωφορεία “ασπίδα” για διανομείς