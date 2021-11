Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Δεκάδες ασθενείς προστέθηκαν και σήμερα στη θλιβερή λίστα των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ εξακολουθεί να προβληματίζει ο αριθμός των διασωληνωμένων.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 7.486 νέα κρούσματα , εκ των οποίων 3 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Σχετικά με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, επιβεβαιώθηκαν στην Αττική 2.200 νέα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη άλλες 1.162 μολύνσεις. Υψηλός είναι ο αριθμός των κρουσμάτων και στην Αχαΐα (213), αλλά και στη Λάρισα (233)

Δείτε εδώ τις αυξομειώσεις στο ιικό φορτίο των λυμάτων ανά περιοχή.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

