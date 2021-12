Life

Χριστούγεννα 2021: Άγιοι Βασίληδες κάνουν μαθήματα στο Λονδίνο (βίντεο)

Σχολή για τη σωστή συμπεριφορά του Αγίου των Χριστουγέννων λειτουργεί στο Λονδίνο. Πού στέλνουν τα παιδιά τα γράμματα προς τον Άγιο Βασίλη.

Όπως όλος ο κόσμος, έτσι κι οι Άγιοι Βασίληδες προχωρούν σε …εργασία εξ αποστάσεως. Άλλοι θα δουλέψουν από το σπίτι τους – στο Βόρειο Πόλο- κι άλλοι από το…γραφείο τους. Έτσι, όπως και πέρυσι, συστήνεται η διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει στα παιδιά να επικοινωνήσουν με τον Άγιο των Χριστουγέννων.

Μετά λοιπόν την περσινή εορταστική περίοδο, με όλους τους περιορισμούς της πανδημίας, φέτος οι Άγιοι Βασίληδες έλαβαν περισσότερη εκπαίδευση, ενώ μεγάλωσαν και οι ανάγκες για… περισσότερο προσωπικό.

Μαζεμένοι στο «Υπουργείο της Διασκέδασης», στο Λονδίνο, οι εκπαιδευόμενοι Άγιοι Βασίληδες προετοιμάζονται για τις δημόσιες εμφανίσεις τους , προτού επιστρέψουν στη ζεστασιά του καναπέ τους, στο Βόρειο Πόλο.

Φυσικά, στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους, μαθαίνουν και πώς να μιλούν σωστά στις βιντεοκλήσεις, για να μην τρομάζουν τα παιδιάκια.

Ειδικό μάθημα γίνεται και για το σωστό γέλιο τους (Χο, χο ,χο).

Σκοπός για φέτος είναι, να δουλέψουν φέτος, κρατώντας τόσο τα παιδιά και τους γονείς, όσο και τους εαυτούς τους, ασφαλείς.

Κι ενώ η προετοιμασία συνεχίζεται, ο Άγιος Βασίλης υπενθυμίζει στα παιδιά να στείλουν τα γράμματα με το τι δώρα θέλουν στη διεύθυνση

«Άγιος Βασίλης

Βόρειος Πόλος

Ταχυδρομικός κώδικας: Χο,χο,χο».

