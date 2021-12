Υγεία - Περιβάλλον

Αρνητές κορονοϊού: νοσηλεύονται βρέφος και δύο παιδιά ανεμβολίαστων γονιών

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του λίγων μηνών μωρού καθώς και των άλλων δύο αγοριών.

Κατά τη χθεσινή εφημερία στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» έγιναν 54 εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό.

ήταν το βρέφος 9 μηνών που νοσηλεύεται σε απλή κλίνη covid και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Επίσης ένα 6χρονο αγόρι εισήχθη εχθές και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα επιστρέψει στο σπίτι του καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν ανησυχεί τους γιατρούς. Ανάμεσά τουςκαι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Επίσης ένα 6χρονο αγόρι εισήχθη εχθές και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα επιστρέψει στο σπίτι του καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν ανησυχεί τους γιατρούς.



Με κορονοϊό νοσεί κι ένα 14χρονο αγόρι που έκανε εχθές εισαγωγή στο “Παπαγεωργίου” και νοσηλεύεται σε απλή κλίνη covid.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς και των τριών παιδιών που νοσηλεύονται με κορονοϊό στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” είναι ανεμβολίαστοι και αρνητές του κορονοϊού.

Όπως είπε ο επιμελητής Α’ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» κ. Χρήστος Παπαστεργίου το βρέφος κόλλησε τον ιό από το οικογενειακό του περιβάλλον, είτε τους γονείς είτε τους παππούδες του.

Οι ΜΕΘ του «Παπαγεωργίου» είναι γεμάτες, με 25 ασθενείς διασωληνωμένους και ακόμη 15 που είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Συνολικά σε απλές κλίνες covid νοσηλεύονται 178 ασθενείς.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου εκκρεμούν άλλοι οκτώ ασθενείς βραχείας νοσηλείας όπου αναμένεται να αποφασιστεί από τους θεράποντες ιατρούς το αν θα γίνει η εισαγωγή τους και θα παραμείνουν στο νοσοκομείο ή εάν θα συνεχίσουν τη φαρμακευτική αγωγή στο σπίτι τους.

