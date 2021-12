Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η νοσηλεύτρια που συγκλόνισε με το “Φοβάμαι μαμά” μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πώς περιέγραψε την καθημερινή “μάχη” στη μονάδα COVID του Νοσοκομείου “Γ. Γεννηματάς”, έπειτα από ακόμη μία εξαντλητική βάρδια.

Μετά από μία εξαντλητική βάρδια 16 ωρών στη μονάδα COVID του Νοσοκομείου “Γ. Γεννηματάς”, η νοσηλεύτρια Σοφία Μάντη, μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, με αφορμή την σπαρακτική ανάρτηση που έκανε στο Facebook, συγκλονίζοντας την κοινή γνώμη.

Όπως είπε, ήταν «λόγια ψυχής», τα οποία δεν είχαν οποιαδήποτε πολιτική σκοπιμότητα και σκοπός ήταν να περιγράψει την σκληρή πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων.

«Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες» και «οι ανάγκες είναι τεράστιες», τόνισε η Σοφία Μάντη.

«Όταν είσαι στον καναπέ, μπορεί να λες πολλά πράγματα. Οι μάχες δίνονται αλλού», ανέφερε σχολιάζοντας τους πάσης φύσεως αρνητές.

«Βλέπουμε ανθρώπους να κρέμονται από τα χέρια μας, βλέπουμε τον φόβο στα μάτια τους», αφηγήθηκε, υπογραμμίζοντας πως η ίδια και συνάδελφοί της είναι δίπλα στους ασθενείς που δεν έχουν κοντά τους δικούς τους ανθρώπους, που η μόνη επαφή με τον έξω κόσμο είναι να βλέπουν π.χ. από το παράθυρο αν βρέχει.

«Η ζωή είναι το νήμα, είναι μία ανάσα, δεν πρέπει να την πετάμε και να τη χαραμίζουμε», ήταν το μήνυμα που έστειλε, συμπληρώνοντας πως «φοβάμαι, γιατί φεύγουν άνθρωποι ενώ υπάρχει το εμβόλιο».

