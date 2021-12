Life

“Το Πρωινό” - Σουξές: παντρεύομαι μια γυναίκα 20 χρόνια νεότερη μου (βίντεο)

Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός, για τον τόπο και τον χρόνο του επικείμενου γάμου του, την σύντροφο της ζωής του και τα “παράδοξα” της σχέσης τους.

Για την γνωριμία του με την Ελληνογερμανίδα σύντροφο του, Νικόλ, με την οποία έχουν ηλικιακή διαφορά περίπου 20 χρόνων και θα παντρευτούν στις 27 Αυγούστου, στο Ναύπλιο, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο ηθοποιός Γιώργος Σουξές, που πρωταγωνιστεί στην σειρά «Άγριες Μέλισσες» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο ηθοποιός, «δεν ξέρω αν είμαι συναισθηματικός βλάκας, αλλά γνώρισα μια γυναίκα πολύ διαφορετική σε σχέση με όσες είχα γνωρίσει μέχρι τώρα. Είναι πολύ ξεκάθαρη, σου λέει στα ίσια ότι θέλει και δεν μπορεί να ανεχτεί ούτε ένα μικρό ψέμα, γιατί όπως λέει θα πάψει να με εμπιστεύεται. Δεν περίμενα ποτέ μου ότι θα ερωτευτώ και θα νιώθω τέτοια συναισθήματα. Περίμενα ότι θα γνωρίζω μια σύντροφο και θα έχω κάποια συναισθήματα για εκείνη, αλλά ως εκεί».

Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός, είναι ένα δώρο που ήρθε στην ζωή του χωρίς να το περιμένει και μάλιστα όταν γνωρίστηκαν, η μέλλουσα σύζυγος του δεν γνώριζε καν ότι είναι ηθοποιός και δεν τον είχε δει ούτε στο θέατρο ούτε στην τηλεόραση.

Ο Γιώργος Σουξές είπε πως η Νικόλ είναι χημικός στα πετρέλαια, έχει συμβόλαιο με μεγάλη εταιρεία και κάνει ταξίδια στον κόσμο. Η βάση της για ένα μεγάλο διάστημα ήταν η Κωνσταντινούπολη, εκεί ήταν η βάση της όταν γνωρίστηκαν, αλλά τώρα θα γίνει η Αθήνα.

«Ήταν και εκείνη άλλη μια φορά παντρεμένη και έχει ένα γιό στην ηλικία του γιού μου, περίπου 25 ετών. Ο γιός μου έμαθε από τα sites ότι θα παντρευτώ, δεν πρόλαβα να του το πω εγώ. Το διάβασε και με ρώτησε “μπαμπά, παντρεύεσαι;”. Δεν έχει γνωρίσει ούτε εκείνος την Νικόλ ούτε εγώ τον γιό της ακόμη», είπε ο ηθοποιός, λέγοντας πως έχει πληγωθεί πολύ στο παρελθόν από τις σχέσεις του και ότι οι γυναίκες τον εγκατέλειπαν, καθώς εκείνος δεν έβρισκε αυτό που έψαχνε.

Ο Γιώργος Σουξές μίλησε στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα και για την θεατρική παράσταση «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» του Ντάριο Φο, στην οποία πρωταγωνιστεί, μαζί με εκλεκτούς συναδέλφους του, αλλά και στο θεατρικό όνειρο του που ελπίζει να πραγματοποιηθεί.

Ακόμη αναφέρθηκε και στην σειρά «Άγριες Μέλισσες» και τα συνεχή γυρίσματα, ενώ όπως είπε το πρόβλημα υγείας που είχε η Θεοφανία Παπαθωμά ξεπεράστηκε και μετά από περίπου 10 ημέρες η «Βιολέτα» επιστρέφει στα γυρίσματα της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

«Είναι η χρονιά τους ως Αιγόκεροι και οι έρωτες θα είναι πολλοί την επόμενη χρονιά, να προσέχει μην τον ερωτευθεί και άλλη!», είπε η Λίτσα Πατέρα, απευθυνόμενη στον Γιώργο Σουξέ, στο τέλος της συνέντευξης του.

