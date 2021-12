Life

Catherine Zeta Jones: Αυτές είναι οι πλαστικές επεμβάσεις που την κατέστρεψαν

Μιλούν κορυφαίοι πλαστικοί χειρουργοί του κόσμου.

Η Catherine Zeta Jones είπε σε συνέντευξή της, πέρυσι, ότι το μυστικό της διαχρονικής ομορφιάς της ήταν το έλαιο αργκάν και άφθονο νερό.

Έτσι, το RadarOnline.com μίλησε αποκλειστικά με αρκετούς από τους κορυφαίους πλαστικούς χειρουργούς του κόσμου.

Όλοι τους υποστήριξαν ότι η Zeta-Jones πιθανότατα έχει κάνει face lift, 3D contouring, μεταφορά λίπους, fillers, botox και πολλά άλλα.

«Η Catherine μοιάζει με ένα εντελώς διαφορετικό άτομο! Υποψιάζομαι ότι η πλαστική χειρουργική ευθύνεται για αυτό. Φαίνεται να έχει υποβληθεί σε ενέσεις νευροτοξίνης στο μέτωπό της, για να φαίνεται πιο λείο. Τα μάγουλά της φαίνεται να έχουν φουσκώσει, πιθανώς με ένα υλικό όπως η Restylane Lyft», δήλωσε ο Ολιστικός Πλαστικός Χειρουργός της Αμερικής, Anthony Youn.

