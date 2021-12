Συνταγές

Αρνάκι στο φούρνο με μέλι και φιστίκι Αιγίνης από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" μας δείχνει βήμα - βήμα την εκτέλεση της συνταγής, που ειναι ιδανική για το Κυριακάτικο ή το εορταστικό τραπέζι μας.

Συνταγή για αρνάκι στον φούρνο με πατάτες και με τέλεια σάλτσα από μέλι και φιστικί Αιγίνης, ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως εγγυάται ο Πέτρος Συρίγος, «εν έχεις ξανά φάει κάτι αντίστοιχο!».

Συστατικά για το αρνάκι στον φούρνο

2 κιλά μπούτι αρνί γάλακτος

10 πατάτες

2 λεμόνια τον χυμό τους

3 σκ σκόρδο

2 κ.τ.σ μουστάρδα

2 κ.τ.σ θυμάρι ξερό

100 ml ελαιόλαδο

2 κ.τ.σ βούτυρο γάλακτος

100 ml λευκό κρασί

200 ml ζεστό νερό

1 κύβο κοτόπουλο

5 μικρές τομάτες

αλάτι,πιπέρι

Για το γλάσο 10 κλωναράκια θυμάρι (τα φύλλα)

1 κ.τ.σ θυμάρι ξερό

100 γρ φιστίκι Αιγίνης

50 γρ λιωμένο βούτυρο

50 γρ ελαιόλαδο

100 ml μέλι

1 κ.τ.σ μουστάρδα

1 κ.τ.γ ξύσμα λεμόνι Η συνταγή για το αρνί μπούτι Ζητάμε από τον χασάπη μας το μπούτι να είναι από αρνάκι γάλακτος και να είναι με τη νεφραμιά μαζί. Καθαρίζουμε και πλένουμε τις πατάτες. Κόβουμε τις πατάτες σε κύβους και τις βάζουμε σε ένα μπόλ, εκεί προσθέτουμε τη μισή ποσότητα ελαιόλαδο, το ζωμό κότας διαλυμένο με το ζεστό νερό, τη μουστάρδα, τη 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη, χυμό από 1 λεμόνι, το λευκό κρασί, 1 κ.τ.σ βούτυρο, αλάτι, πιπέρι και 1 κ.τ.σ θυμάρι. Τις ανακατεύουμε καλά και τις απλώνουμε σε ένα ταψί. Βάζουμε τις τομάτες κομμένες στα δυο διάσπαρτες ανάμεσα στις πατάτες. Πλένουμε καλά το μπούτι, σε ένα μπολάκι βάζουμε το υπόλοιπο βούτυρο, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι και αλείφουμε. Κάνουμε κάποιες τρύπες και καρφώνουμε σκόρδο κομμένο σε μπαστουνάκια. Βάζουμε το αρνί πάνω από τις πατάτες και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 1 ώρα. Στη συνέχεια ανεβάζουμε τη θερμοκρασία αλείφουμε το αρνί με το γλάσο και ψήνουμε για περίπου 25 λεπτά αλείφοντας κάθε 5 λεπτά. Για το γλάσο Βάζουμε όλα τα υλικά στο μούλτι και πολτοποιούμε.

