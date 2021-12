Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Μεγαλώνει διαρκώς και με δεκάδες ονόματα καθημερινά η "μαύρη λίστα των" θανάτων από κορονοϊό, ενώ σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια,.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή 6.201 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.Από το σύνολο των 6.201 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 12 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 3 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Το προηγούμενο 24ωρο στην Αττική εντοπίστηκαν 1.699 κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη ακόμη 1.032 μολύνσεις.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων επιβεβαιώθηκε τις προηγούμενες 24 ώρες στις περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αχαΐας

Έβρου

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Κοζάνης

Λάρισας

Μαγνησίας

Σερρών

Φθιώτριδας.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκεθεση του ΕΟΔΥ:

