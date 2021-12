Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβολιασμός: η τρίτη δόση στους 3 μήνες

Επισπεύδεται η χορήγηση της τρίτης δόσης εμβολίου, ενόψει και της "επέλασης" της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού...

Την επίσπευση της τρίτης δόσης του εμβολίου κατά του κορονοϊού από τους έξι στους τρεις μήνες αποφάσισε η εθνική επιτροπή εμβολιασμών μετά το σχετικό ερώτημα που έθεσε σε αυτήν η κυβέρνηση.

Όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η εθνική επιτροπή εμβολιασμών λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα δεδομένα καταλήγει στην χορήγηση της τρίτης αναμνηστικής δόσης 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού για όλους τους ενήλικες από 18 ετών και πάνω.

Όσον αφορά αυτούς που έχουν νοσήσει, η σύσταση είναι να εμβολιαστούν κι αυτοί 3 μήνες κι όχι 6 μήνες μετά τη νόσηση, ενώ όσον αφορά αυτούς που έχουν κάνει το εμβόλιο της Johnson's and Johnson's η αναμνηστική δόση θα γίνεται στους 2 μήνες όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Όπως εξήγησε ο κ. Θεμιστοκλέους η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά από σήμερα το βράδυ για ραντεβού, ενώ υπάρχουν και αρκετά διαθέσιμα ραντεβού και για την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου. Εκτίμησε δε σε 2 εκατ. τους πολίτες που μπορούν να προβούν στην τρίτη δόση.

Η απόφαση της επιτροπής όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους βασίστηκε στην άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της προστασίας από τον εμβολιασμό καθώς η μετάλαξη Όμικρον φαίνεται να απασχολεί ολοένα και περισσότερο όχι μόνο τους επιστήμονες αλλά και την κοινωνία. Ο στόχος, όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, είναι να εμβολιαστούν όσο το δυνατό περισσότεροι άνθρωποι μέχρι τον Ιανουάριο, δηλαδή κι όλοι αυτοί που είχαν κάνει τον αρχικό εμβολιασμό τον Σεπτέμβριο που πέρασε.

