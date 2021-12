Πολιτική

Κύπρος - Γεωτρήσεις: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1 για τις απειλές της Τουρκίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς σχολίασε την εμπρηστική ρητορική της Άγκυρας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ανταποκριτή του ΑΝΤ1, Θανάση Τσίτσα.

Του ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάση Κ. Τσίτσα

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να καταδικάσει - για ακόμη μια φορά - την απειλητική και εμπρηστική ρητορική της Άγκυρας, μετά την απόφαση της Λευκωσίας να αδειοδοτήσει έρευνες στο “οικόπεδο 5” στην κοινοπραξία των εταιρειών ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited (διαχειρίστρια, ποσοστό 60%) και Qatar Petroleum International Upstream LLC (ποσοστό 40%), καθώς ισχυρίζεται πως σε ένα μέρος του κυπριακού οικοπέδου εκτείνεται η τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΝΤ1 για το πώς σχολιάζει την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι «δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε ξένη χώρα, εταιρεία ή πλοίο να πραγματοποιήσει δραστηριότητες έρευνας υδρογονανθράκων δίχως άδεια στα πεδία θαλάσσιας δικαιοδοσίας της, δεν θα δώσει τέτοια ευκαιρία και θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να υπερασπίζεται τα δικαιώματα της χώρας μας και της “ΤΔΒΚ”», ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κρατώντας και πάλι ίσες αποστάσεις, ανέφερε σχετικά:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλούμε τα μέρη να λάβουν μέτρα που συμβάλλουν στη μείωση της έντασης. Η πολιτική των ΗΠΑ για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μακροχρόνια και δεν έχει αλλάξει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει τους πόρους στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της. Αυτό είναι συνεπές με τη θέση των ΗΠΑ για όλες τις πολιτείες. Σε τομείς αλληλοεπικαλυπτόμενων θαλάσσιων αξιώσεων, προτρέπουμε τα μέρη να επιλύσουν τις θαλάσσιες διαφορές τους ειρηνικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κύπρου, όπως όλοι οι πόροι της, θα πρέπει να μοιράζονται δίκαια μεταξύ των δύο κοινοτήτων».

Η κίνηση της Τουρκίας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου έρχεται σε συνέχεια των όσων είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο φιλοκυβερνητικό κανάλι TRT, όπου την περασμένη Τετάρτη προανήγγειλε πως το τέταρτο γεωτρύπανο που αγόρασε η Τουρκία θα πραγματοποιήσει έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: ισχυρές καταιγίδες και κρύο το Σάββατο