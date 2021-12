Παράξενα

Σχοινούσα: Αποβίβαση... τρόμου με 9 μποφόρ (βίντεο)

Οι ηρωικές προσπάθειες του καπετάνιου να φτάσει στο λιμάνι της Σχοινούσας με τους ταξιδιώτες να πηδούν στον προβλήτα.



Εξπρές Σκοπελίτης, ο πιο πιστός στρατιώτης της “άγονης γραμμής” των Μικρών Κυκλάδων, ένας μικρός ήρωας, ο οποίος κατά καιρούς επιστρατεύεται να κάνει και διακομιδές για να σώσει ανθρώπινες ζωές.

Οι εικόνες που δημοσιεύει το Cyclades24.gr είναι από το λιμάνι της Σχοινούσας ενώ φυσούσε νοτιάς, 9 μποφόρ, στις 26 Νοεμβρίου.

Στο βίντεο φαίνονται οι επιβάτες να κατεβαίνουν με τεράστια δυσκολία από το πλοίο, ενώ κάποιοι δεν τα κατάφεραν και έμειναν μέσα, με το πλοίο να μην μπορεί να δέσει στον προβλήτα και να αναχωρεί άμεσα.

Τρομαγμένοι οι ταξιδιώτες τρέχουν να απομακρυνθούν, ενώ άλλοι ουρλιάζουν από τον φόβο.

Πραγματικός ήρωας ο καπετάνιος που κατάφερε όχι να εκτελέσει το δρομολόγιο, αλλά να μη βυθιστεί το πλοίο.

