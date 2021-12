Αθλητικά

Formula 1: Ο Χάμιλτον στην pole position της Σαουδικής Αραβίας

Από την pole position θα εκκινήσει ο Λιούις Χάμιλτον στον 21ο και προτελευταίο αγώνα της χρονιάς στη Φόρμουλα Ένα, το Γκραν Πρι της Σαουδικής Αραβίας.

Το έργο του για να βρεθεί στην κορυφή εξακολουθεί να παραμένει πολύ δύσκολο, στην πίστα υψηλής ταχύτητας της Τζέντας κι ως εκ τούτου θα μπορούσε να κρίνει και τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Μαξ Φερστάπεν, βρισκόταν μία... ανάσα από την πρώτη γραμμή εκκίνησης, αλλά η πρόσκρουσή του πάνω σε τοίχο στο τελευταίο σκέλος των επίσημων δοκιμαστικών δεν του το επέτρεψε. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull υποχώρησε στην τρίτη θέση, αφήνοντας στη δεύτερη τον Βάλτερι Μπότας.

Η σημερινή ήταν η πέμπτη pole position της σεζόν για τον Βρετανό πιλότο και 103η στην καριέρα του. Με την πίστα της Τζέντα να κάνει το ντεμπούτο της στη Φόρμουλα Ένα, ο Βρετανός, o οποίος βρίσκεται 8 βαθμούς πίσω από τον Φερστάπεν, έχει πλέον κερδίσει την πρώτη γραμμή σε 32 διαφορετικές σε όλο τον κόσμο.

Με τη Mercedes, λοιπόν, να καλύπτει την πρώτη (Λιούις Χάμιλτον) και δεύτερη θέση (Βάλτερι Μπότας), η Red Bull του Φερστάπεν θα εκκινήσει από την τρίτη γραμμή, αρκεί το κιβώτιο ταχυτήτων του να μην έχει υποστεί ζημιά από τη σύγκρουση.

Ο Φερστάπεν θα πρέπει να τερματίσει τουλάχιστον δεύτερος για να μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών:

Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/Mercedes) 1:27.511 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1:27.622 Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:27.653 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό-Ferrari) 1:28.054 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 1:28.123 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 1:28.125 Λάντο Νόρις (Βρετανία/McLaren-Mercedes) 1:28.180 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 1:28.442 Ετσεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine-Renault) 1:28.647 Αντόνιο Τζιοβινάτσι (Ιταλία/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:28.754