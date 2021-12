Life

Νίκος Οικονομόπουλος: Διέρρηξαν το σπίτι του στην Βούλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαρρήκτες εισέβαλαν στη μονοκατοικία την ώρα που ο τραγουδιστής απουσίαζε.



Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου το σπίτι του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή, Νίκου Οικονομόπουλου στην περιοχή της Βούλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διαρρήκτες εισέβαλαν στη μονοκατοικία την ώρα που ο τραγουδιστής απουσίαζε, έψαξαν τους χώρους για μετρητά και αντικείμενα αξίας και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος γυρνώντας τις πρώτες πρωινές ώρες αντίκρισε το σπίτι του ακατάστατο και κατευθείαν ειδοποίησε τις Αρχές. Άμεσα έφτασε η σήμανση που πήρε αποτυπώματα από όλους τους χώρους του σπιτιού.

Παράλληλα συλλέγουν υλικό και από κάμερες ασφαλείας καθώς οι αστυνομικοί της ασφαλείας δεν αποκλείουν οι δράστες να είναι σεσημασμένοι και να έχουν ξαναχτυπήσει τους τελευταίους μήνες πολυτελείς κατοικίες στα Νότια Προάστια.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΣ Αθηνών: επεισόδια σε αγώνα - παίκτες στο νοσοκομείο (βίντεο)

Κορονοϊός: Συγκλονίζει η 32χρονη που γέννησε με καισαρική πριν διασωληνωθεί

ΟΦΗ - Ολυμπιακός: πρόστιμο για θεατές χωρίς μάσκα