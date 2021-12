Αθλητικά

ΕΠΣ Αθηνών: επεισόδια σε αγώνα - παίκτες στο νοσοκομείο (βίντεο)

Έκτροπα στις κερκίδες και επίθεση στην αποστολή του “Ηρακλή Περιστερίου” καταγγέλλει η ομάδα, που “φιλοξενήθηκε” στην Τερψιθέα Γλυφάδας.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι απίστευτες εικόνες από τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα της Τερψιθέας Γλυφάδας με τον Ηρακλή Περιστερίου, για τη Β΄ κατηγορία της ΕΠΣ Αθηνών. που ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή (0-0).

Όπως καταγγέλλει η διοίκηση του Ηρακλή, οπαδοί των γηπεδούχων επιτέθηκαν στην αποστολή και τα άτομα του συλλόγου που έδωσαν το «παρών» στο γήπεδο.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, καταγγέλλουν τη χρήση κατσαβιδιών, γκλοπ ενώ γίνεται λόγος και για μεταφορά ποδοσφαιριστών και παραγόντων της ομάδας στο νοσοκομείο από την επίθεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ντροπή! Στο γήπεδο της Τερψιθέας σήμερα το μεσημέρι από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Η λέξη "ΒΙΑ" είναι πολύ κόσμια γι' αυτό που αντιμετωπίσαμε. Παράγοντες, φίλαθλοι και παίχτες της ομάδας μας είναι στο νοσοκομείο.

Η διοίκηση της Τερψιθέας παρών-απών, είδαμε το χειρότερο πρόσωπο του οπαδικού τραμπουκισμού εις γνώσιν της, με τους τραμπούκους να είναι οικεία τους πρόσωπα και αφήνοντας απροστάτευτους όλους μας. Πέτρες έπεφταν βροχή στον αγωνιστικό χώρο κατά των παικτών της ομάδας μας. Υγειονομικό πρωτόκολλο δεν τηρήθηκε πουθενά. Χούλιγκανς με κατσαβίδια και γκλοπ στα χέρια επιτέθηκαν στους φιλάθλους μας.

Μοναδική επιθυμία της διοίκησης της Τερψιθέας να ολοκληρωθεί ο αγώνας χωρίς να παρέχει ασφάλεια για κανέναν μας εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου. Κύριοι της ΕΠΣΑ αυτό το ποδόσφαιρο θέλετε; Υιοθετείτε τέτοια πρότυπα και τέτοιες συμπεριφορές; Αναμένουμε την έκθεση του παρατηρητή και την τιμωρία της ομάδας της Τερψιθέας, ως συνυπεύθυνη για την βία εναντίον των φιλάθλων μας και των παικτών μας. Δεν θα επιτρέψουμε τα σημερινά γεγονότα να περάσουν ατιμώρητα, και ποινικά και αθλητικά».

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε ο Ηρακλής Pεριστερίου στα social media:

