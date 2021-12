Κόσμος

Κορονοϊός - Βρυξέλλες: Επεισόδια σε διαδήλωση αντιεμβολιαστών (εικόνες)

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους των Βρυξελλών. Διαμαρτύρονται για τα περιοριστικά μέτρα και τάσσονται κατά των εμβολίων.



Χιλιάδες διαδηλωτές, 8000 σύμφωνα με την αστυνομία, κατέκλυσαν σήμερα τους δρόμους των Βρυξελλών για να διαμαρτυρηθούν κατά της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης στο Βέλγιο, δύο εβδομάδες έπειτα από μια ανάλογη κινητοποίηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ξέσπασαν βίαια επεισόδια, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η διαδήλωση εξελισσόταν σε ειρηνικό κλίμα νωρίς το απόγευμα τοπική ώρα, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι έριξαν κροτίδες και φωτοβολίδες, ωστόσο λίγο αργότερα ξέσπασαν επεισόδια με ρίψεις νερού και δακρυγόνων από την αστυνομία προς τους διαδηλωτές.

«Εμβόλια, όχι ευχαριστώ», «Covid= οργανωμένη γενοκτονία», ήταν ορισμένα από τα συνθήματα που έγραφαν τα πλακάτ. «Όχι εμβόλιο για τα παιδιά μας», φώναζε μια ομάδα γυναικών, ενώ κάποιοι χόρευαν στους ρυθμούς της μουσικής τέκνο.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τα μέτρα που επιβλήθηκαν στους πολίτες από την αρχή της πανδημίας Covid-19 για να περιοριστούν οι μολύνσεις, όπως το γεγονός ότι το υγειονομικό πάσο κατέστη υποχρεωτικό για την πρόσβαση σε ορισμένους χώρους.

Αστυνομικοί των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών με ασπίδες και κράνη είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά της ευρωπαϊκής συνοικίας, όπου στεγάζονται οι θεσμοί της ΕΕ. Πολλοί δρόμοι είχαν αποκλειστεί.

Οχήματα ρίψης νερού υπό πίεσης βρίσκονται επίσης στο σημείο, ενώ ένα ελικόπτερο πετούσε πάνω από την περιοχή.

