Κολοσσός - Ηρακλής: άνετη νίκη για τους Ροδίτες

"Περίπατος" για την ομάδα της Ρόδου στον αγώνα κόντρα στον "γηραιό'

Ο Κολοσσός Ρόδου διεύρυνε σε 4-0 το αήττητο της έδρας του, βελτιώνοντας σε 6-3 το ρεκόρ του στην Α1 Ανδρών/Basket League.

Οι «θαλασσί» επικράτησαν άνετα με 76-59 του ουραγού, Ηρακλή, για την 9η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τον «Γηραιό» στην έκτη ήττα του σε επτά αναμετρήσεις.

Κορυφαίος των νικητών ο Στέφαν Ποτ με 20 πόντους, ενώ από τον Ηρακλή διασώθηκε ο Γιάννης Αγραβάνης με 12.

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 38-21, 55-41, 76-59

Με βροχή... τριπόντων (10/25) και σεμιναριακή άμυνα στη δεύτερη περίοδο, όταν περιόρισε τον Ηρακλή στους 8 πόντους, ο Κολοσσός πέρασε ένα ήσυχο βράδυ. Οι γηπεδούχοι με το επιμέρους σκορ 20-8 που σημείωσαν στο δεύτερο δεκάλεπτο πήραν το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +17 (38-21), μετατρέποντας σε... περίπατο το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Στο 22΄ άλλωστε, η διαφορά εκτοξεύτηκε στο μη αναστρέψιμο +25 (46-21), με τον Κολοσσό να μπαίνει πρόωρα σε τροχιά νίκης, η οποία ήρθε με το τελικό 76-59.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Φούφης, Καλδίρης, Λουλουδιάδης

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Μομίροβ 11 (2), Γουίλιαμς 14 (4), Τιλί 8 (1), Χατζηδάκης, Ποτ 20 (2), Ξανθόπουλος 5 (1), Πράπας, Καμπούρης, Μαργαρίτης 6, Φλόιντ 10, Σλαφτσάκης 2.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Μέξας): Σταμάτης 6 (2), Σκορδίλης 8, Αγραβάνης 12 (1), Κουζέλογλου 6, Ντάγκλας 6 (1), Γούλριτζ 2, Γκάρετ 9, Φίλιος, Χαριτόπουλος 2, Πετανίδης, Παπαδάκης 8 (1).

