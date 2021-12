Κοινωνία

Δικηγόροι - Εκλογές: Ελάχιστη συμμετοχή στον ΔΣΑ, νέοι Πρόεδροι σε 9 Συλλόγους

Έκκληση των υποψηφίων για την Προεδρία του ΔΣΑ για συμμετοχή των δικηγόρων στις εκλογές που συνεχίζονται και την Δευτέρα. Σε ποιες άλλες περιοχές, εξελέγησαν νέοι Πρόεδροι.

Αναδείχθηκαν σήμερα για την επόμενη τετραετία νέοι πρόεδροι σε εννέα Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, ενώ σε δεύτερη ημέρα επαναληπτικών εκλογών περνούν αύριο οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά.

Οι 9 Δικηγορικοί Σύλλογοι στους οποίους ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία και ανέδειξαν νέους προέδρου είναι οι εξής:

Βέροιας: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Φώτιος Καραβασίλειος (50.20%) και ήρθε δεύτερος στις επιλογές των συναδέλφών του ο Γεώργιος Χατζόγλου (49,80%)

Ηρακλείου: Εξελέγη νέος πρόεδρος ο Νικόλαος Λογοθέτης (52.69%) και ήρθε δεύτερη στις επιλογές των συναδέλφών της η Αικατερίνη Κοσμαδάκη (47,31%)

Θεσπρωτίας: Επανεξελέγη ο Νικόλαος Μπέζας (67.16%) και ήρθε δεύτερος στις επιλογές των συναδέλφων του ο Κωνσταντίνος Σιντόρης (26.76%)

Θηβών: Επανεξελεγει πρόεδρος η Σωτηρία Μανάρα- Μαυράκη (56,16%) και ήρθε δεύτερος στις επιλογές των συναδέλφων του ο Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους (28.95%)

Ιωαννίνων: Εξελέγη νέα πρόεδρος η Χριστίνα Τσέτσου (54.17%) και ήρθε δεύτερη στις επιλογές των συναδέλφών της η Μαρία Νάκα (45.83%)

Κατερίνης: Επανεξελέγη πρόεδρος η Ασημίνα Στρίμπα (53.08%) και ήρθε δεύτερος στις επιλογές των συναδέλφών του ο Κωνσταντίνος Μηλιός (46.92%)

Κοζάνης: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Χρήστος Δημητρόπουλος (63.39%) και ήρθε δεύτερη στις επιλογές των συναδέλφών της η Μαρία Κωνσταντινίδου (36.61%)

Λαρίσης: Εξελέγη νέος πρόεδρος ο Τρύφων Τσάτσαρος (53.04%) και ήρθε δεύτερη στις επιλογές των συναδέλφών της η Νικολέττα Μπασδέκη (46.96%)

Ρόδου: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Βασίλειος Περίδης (65,30%) και ήρθε δεύτερος στις επιλογές των συναδέλφών του ο Γεώργιος Μαυρομμάτης (34.70%)

Χαμηλή συμμετοχή στον ΔΣΑ

Με αφορμή το σημερινό μικρό ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο υποψήφιος πρόεδρος Δημήτρης Αναστασόπουλος καλεί του συναδέλφους του να προσέλθουν αύριο μαζικά, δεύτερη ημέρα των επαναληπτικών εκλογών, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, καθώς «η αποχή υποβαθμίζει την εκλογική διαδικασία και καθιστά δυνατό στους λίγους να αποφασίζουν για όλους μας».

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του κ. Αναστασόπουλου έχει ως εξής:

«Στη σημερινή πρώτη ημέρα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Προέδρου του ΔΣΑ συμμετείχαν 3.119 συνάδελφοι, από το σύνολο των 23.500 μελών μας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η συμμετοχή υπήρξε πολύ χαμηλή, λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα του πρώτου γύρου των αρχαιρεσιών.

Ενόψει της αυριανής δεύτερης και τελευταίας ημέρας των εκλογών, θα ήθελα να απευθύνω ένα κάλεσμα σε ευρεία συμμετοχή στο σύνολο του σώματος. Ένα κάλεσμα ενωτικό για στήριξη των προγραμματικών θέσεων μου. Η πραγματική αλλαγή είναι εφικτή, αρκεί να την επιδιώξουμε με την ενεργή συμμετοχή μας. Η αποχή υποβαθμίζει την εκλογική διαδικασία και καθιστά δυνατό στους λίγους να αποφασίζουν για όλους μας.

Συμμετέχουμε, λοιπόν, μαζικά στις αρχαιρεσίες. Με την ψήφο μας θέτουμε επιτέλους με αποφασιστικότητα στο προσκήνιο τον δικηγόρο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο όλων μας».

