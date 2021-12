Οικονομία

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - ΟΠΕΚΑ: πότε πιστώνεται η έκτακτη προσαύξηση

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανσισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ημέρα καταβολής της μηνιαίας ενίσχυσης.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2021 θα καταβληθεί η προσαύξηση της εισοδηματικής ενίσχυσης των ωφελούμενων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).

Αυτό προκύπτει από ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, η καταβολή της τακτικής μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου 2021, ως είθισται.

