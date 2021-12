Πολιτική

Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με Μπλίνκεν και Μενέντεζ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι επενδύσεις κυριάρχησαν στις συνομιλίες τους.

Του ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάση Κ. Τσίτσα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Συζήτησαν την διμερή σχέση των δύο χωρών, το θέμα της Ουκρανίας, την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και θέματα επενδύσεων.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, σε δήλωση του ανέφερε για την τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη-Μπλίνκεν: «Ο Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης εξέτασαν τη δύναμη της διμερούς σχέσης. Τόνισαν τη σημασία της αλληλεγγύης για την προώθηση της σταθερότητας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας ενόψει της επιθετικότητας της Ρωσίας. Συζήτησαν τη σημασία της ενίσχυσης των επενδύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός συζήτησαν επίσης τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια».

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλάτσι: Ενέδρα θανάτου σε πρώην πυγμάχο (βίντεο)

Εμβολιασμός σε παιδιά 5–11 ετών: Στις 10 Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισόδια με χημικά και πετροπόλεμο στα Εξάρχεια