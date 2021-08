Πολιτική

Μενέντεζ στον ΑΝΤ1: Θα ενισχύσουμε την Ελλάδα σε κρίσιμα ζητήματα (βίντεο)

Τι είπε ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ για τις τουρκικές προκλήσεις, τα επόμενα βήματα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν.

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για τη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδος, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την κατάσταση στο Αφγανιστάν, παραχώρησε ο Αμερικανός Γερουσιαστής, Μπομπ Μενέντεζ, στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου.

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μετά το νομοσχέδιο που - με πρωτοβουλία του ιδίου - απέδωσε ξεχωριστή σημασία στις σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον, είπε: «Αυτό είναι το επόμενο κεφάλαιο, με το οποίο θα διευρύνουμε την αμυντική μας συνεργασία. Θα ενισχύσουμε την Ελλάδα σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα, όπως για παράδειγμα η εκπαίδευση και θα την βοηθήσουμε να προχωρήσει μπροστά. Επίσης δημιουργήσαμε ένα διακοινοβουλευτικό σύστημα συνεργασίας, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Ο κ. Μενέντεζ δεν κρύφτηκε πίσω από τις λέξεις, όταν ρωτήθηκε για τις τουρκικές προκλήσεις: «Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι ως αποτέλεσμα του Αφγανιστάν σε ό,τι αφορά στη σημασία που έχει το 3+1, αυτή η δομή που έχουμε στη στρατηγική μας που περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Φυσικά όλοι ευελπιστούμε σε μία Τουρκία που θα αποτελέσει γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, που θα είναι ένας δυνατός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, μία κοσμική χώρα που θα σέβεται τις αρχές της Δημοκρατίας και του Δικαίου. Αλλά αυτή δεν είναι η Τουρκία του Ερντογάν και έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το ποια είναι η Τουρκία και θα δράσουμε ανάλογα».

Πρέπει να λογοδοτήσει ο Πρόεδρος Ερντογάν για την προκλητική συμπεριφορά του απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο;

«Η πραγματικότητα είναι πως σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο, η συμπεριφορά αυτή έχει συνέπειες και ήδη του κόστισε τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Και θα υπάρξουν κι άλλες συνέπειες στο μέλλον. Επομένως σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την Κύπρο, η προκλητική πρόταση για λύση δύο κρατών, αλλά και τα όσα συνέβησαν στα Βαρώσια, εμπίπτουν σε ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που πρέπει να γίνουν σεβαστά».

Τέλος, όσον αφορά στις δραματικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν, μετά και την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ τόνισε: «Θυμόμαστε τους φίλους μας, αλλά θυμόμαστε και τους εχθρούς μας. Και στον κατάλληλο χρόνο και μέρος που θα επιλέξουμε, θα απαντήσουμε σε όσους ευθύνονται για αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις».

Πρέπει να πάρει παράταση η προθεσμία αποχώρησης;

«Το ερώτημα είναι εάν θα πρέπει να τους απομακρύνουμε όλους από εκεί. Η απάντηση είναι “ναι”, όλοι όσοι πρέπει να απομακρυνθούν, πρέπει να απομακρυνθούν. Και η Κυβέρνηση Μπάιντεν θα κάνει ό,τι χρειάζεται για αυτό».

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν είχε το προφίλ ενός επαγγελματία της εξωτερικής πολιτικής, που θα ερχόταν για να αποκαταστήσει τη θέση των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή. Η κατάρρευση του Αφγανιστάν μόνο αυτό δεν έκανε. Επιστρέψαμε στο δόγμα εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ “η Αμερική πρώτα”;

«Όχι, κατηγορηματικά όχι. Είμαστε περισσότερο δεσμευμένοι. Νομίζω ότι είναι ατυχές να ερμηνεύει κάποιος τα γεγονότα στο Αφγανιστάν, αποδίδοντάς τους σημασία πέραν των συνόρων τους. Η απόφαση του Προέδρου δείχνει ότι μετά από μία πολυετή περίοδο, εάν οι Αφγανοί δεν ήταν πρόθυμοι να πολεμήσουν για τους εαυτούς τους και να καταπολεμήσουν τη διαφθορά στην κυβέρνησή τους, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό για πάντα. Και αυτό είναι πολύ δυνατό μήνυμα».

