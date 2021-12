Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: Lockdown στα νυχτερινά κέντρα

Κλείνουν τα νυχτερινά κέντρα, μέτρα στα σχολεία και ενίσχυση της τηλεργασίας για την αντιμετώπιση του πέμπτου κύματος της πανδημίας.

Η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει τα νυχτερινά κέντρα για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες, ώστε να μειωθεί η εξάπλωση του κορονοϊού που προκαλεί την Covid-19, ενόψει των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ ανακοίνωσε ότι οι ιδιοκτήτες νάιτκλαμπ και ντισκοτέκ, καθώς και οι εταιρείες που οργανώνουν εκδηλώσεις, θα αποζημιωθούν.

Ο Καστέξ κάλεσε επίσης τους πολίτες να περιορίσουν τις κοινωνικές επαφές τους, τα επαγγελματικά και ιδιωτικά πάρτι, διευκρινίζοντας όμως ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει λόγος να επιβληθεί λοκντάουν ή απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες.

Το πέμπτο κύμα της πανδημίας «απαιτεί νέα μέτρα», εξήγησε ο Γάλλος πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι και πάλι υψηλός, ωστόσο η κατάσταση είναι καλύτερη σε σύγκριση με πέρσι, γιατί 52 εκατομμύρια Γάλλοι έχουν εμβολιαστεί.

Σήμερα ανακοινώθηκαν 11.308 νέα κρούσματα και 192 θάνατοι. Σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται 2.191 ασθενείς.

Ο Καστέξ είπε ότι θα ενισχυθούν τα μέτρα στα δημοτικά σχολεία, κυρίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των αποστάσεων. Τα υπέρβαρα παιδιά ή όσα έχουν άλλα υποκείμενα νοσήματα, ηλικίας 5-12 ετών μπορούν να εμβολιαστούν από τις 15 Δεκεμβρίου.

Ο υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν είπε ότι ενδέχεται να ξεκινήσει ο εθελοντικός εμβολιασμός όλων των παιδιών ηλικίας 5-11 ετών από τις 20 Δεκεμβρίου, εφόσον δώσουν το πράσινο φως οι υγειονομικές αρχές.

Όσον αφορά την τηλεργασία, ο Καστέξ είπε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι, για όσους εργαζόμενους είναι εφικτό, να δουλεύουν από το σπίτι τους για δύο ή τρεις ημέρες την εβδομάδα.

Για την παραλλαγή Όμικρον ο Βεράν είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί στη χώρα 25 θετικά κρούσματα, από τα οποία 21 ήταν «εισαγόμενα» από τη Νότια Αφρική και τα άλλα τέσσερα οφείλονται σε τοπική μετάδοση.

