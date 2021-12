Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Συνδυασμός εμβολίων: Τι δείχνει νέα έρευνα

Ποια είναι η ανοσιακή απόκριση όταν η δεύτερη δόση γίνει με Moderna μετά την πρώτη δόση εμβολίου AstraZeneca ή Pfizer



Οι εμβολιασμένοι έχουν καλύτερη ανοσιακή απόκριση, όταν μετά την πρώτη δόση εμβολίου AstraZeneca ή Pfizer/BioNTech, έκαναν μετά από εννέα εβδομάδες εμβόλιο Moderna, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Μάθιου Σνέιπ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, υπεύθυνο για την μεγάλη "τυφλή" και τυχαιοποιημένη έρευνα Com-COV2 πάνω σε διαφόρους συνδυασμούς εμβολίων κατά του κορονοϊού, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό "The Lancet", σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς και τη βρετανική "Γκάρντιαν", ανέλυσαν στοιχεία για 1.070 εθελοντές άνω των 50 ετών.

Διαπιστώθηκε ότι μια δεύτερη δόση Moderna μετά από πρώτη δόση Pfizer δημιουργεί περισσότερα αντισώματα και μεγαλύτερη απόκριση των Τ-λεμφοκυττάρων από ό,τι δύο δόσεις Pfizer. Μια δόση Novavax μετά από Pfizer γεννά περισσότερα αντισώματα από όσα δύο δόσεις AstraZeneca, αλλά λιγότερα αντισώματα και μικρότερη κυτταρική ανοσιακή απόκριση σε σχέση με δύο δόσεις Pfizer. Η μελέτη βρήκε γενικότερα ότι ο συνδυασμος πρώτης δόσης με AstraZeneca και δεύτερης με άλλο εμβόλιο γεννά ισχυρότερη ανοσιακή απόκριση από ό,τι δύο δόσεις AstraZeneca.

Τα εξουδετερωτικά αντισώματα ήσαν 17 φορές περισσότερα σε όσους έκαναν Moderna μετά από AstraZeneca και τέσσερις φορές περισσότερα σε όσους έκαναν Novavax μετά από AstraZeneca. Όσοι ξεκίνησαν με Pfizer και μετά έκαναν Moderna, είχαν 1,3 φορές περισσότερα αντισώματα έναντι όσων έκαναν ξανά Pfizer, ενώ όσοι έκαναν Novavax μετά από Pfizer, είχαν 20% λιγότερα αντισώματα.

Ενώ δύο δόσεις είτε AstraZeneca είτε Pfizer δημιουργούσαν παρόμοιους αριθμούς Τ-κυττάρων, όσοι έκαναν Pfizer μετά από AstraZeneca, είχαν 3,5 φορές περισσότερα Τ-κύτταρα, ενώ όσοι έκαναν Novavax μετά από AstraZeneca, είχαν 4,8 φορές περισσότερα Τ-κύτταρα. Μια δεύτερη δόση Moderna μετά από Pfizer οδηγούσε σε μιάμιση φορά περισσότερα Τ-κύτταρα, ενώ μια δεύτερη δόση Novavax σε λιγότερα.

Τα νέα ευρήματα, όπως και άλλα ανάλογα έως τώρα, επιβεβαιώνουν ότι η ανάμιξη εμβολίων είναι ασφαλής και αποτελεσματική, κάτι σημαντικό καθώς έχει ξεκινήσει η μαζική χορήγηση τρίτης δόσης συχνά με διαφορετικά εμβόλια από ό,τι οι προηγούμενες δύο. Η νέα μελέτη ενισχύει την πεποίθηση των επιστημόνων ότι η τρίτη δόση Moderna σε όσους είχαν προηγουμένως εμβολιαστεί πλήρως με AstraZeneca (αφορά έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων και στην Ελλάδα) θα οδηγεί σε υψηλά επίπεδα εξουδετερωτικών αντισωμάτων και Τ-κυττάρων.

Μια προηγούμενη έρευνα προ ημερών είχε δείξει ότι οι ενισχυτικές δόσεις Pfizer και Moderna ενισχύουν δραστικά την ανοσιακή απόκριση σε σχέση με τις δύο δόσεις (με το δεύτερο εμβόλιο να επιδρά ακόμη περισσότερο από ό,τι το πρώτο).

