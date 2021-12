Αθλητικά

Μπακς - Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γενέθλια με... νίκη

Με... κέφια επέστρεψε στην αγνωνιστική δράση ο "Greek Freak". Νέα εκπληκτική εμφάνιση κόντρα στους Καβαλίερς.



Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει 27 πόντους, την ημέρα των 27ων γενεθλιών του, οι Μπακς επικράτησαν με 112-104 των Καβαλίερς στο «Fiserv Forum» και έφτασαν τις 10 νίκες στα τελευταία 11 ματς βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 16-9.

Ο «Giannis», που επέστρεψε μετά από απουσία δύο αγώνων, λόγω ενοχλήσεων στην δεξιά γάμπα, σημείωσε 15 πόντους στην τέταρτη και καθοριστική περίοδο και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους (6/16 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 6/7 βολές), 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 27 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλοί ήταν και οι Κρις Μίντλετον με 21 πόντους και 8 ασίστ και Τζρου Χόλιντεϊ με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Για τους «ιππότες», που έπεσαν στο 13-12, ο Τζάρετ Άλεν είχε 25 πόντους και 9 ριμπάουντ ενώ ο Λάουρι Μάρκανεν σημείωσε 20 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ.

Επόμενος αντίπαλος για τους Μπακς, θα είναι οι Χιτ, τα ξημερώματα της Πέμπτης (02:30) στο Μαϊάμι. Στην συνέχεια, τα «ελάφια» θα ταξιδέψουν στο Χιούστον, στην Νέα Υόρκη και στην Βοστώνη, σε ένα road trip συνολικά τεσσάρων αγώνων.

Bucks earn their 10th win in 11 games vs. Cavs. pic.twitter.com/inAHH2lRqK — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 7, 2021

