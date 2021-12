Life

“Η Φάρμα”: τι θα δούμε την Τρίτη

Ακόμη ένα ανατρεπτικό επεισόδιο από την ζωή στην φάρμα έρχεται στις οθόνες μας, με ξεχωριστές στιγμές, μια ψηφοφορία και έντονες συγκρούσεις.

Η ζωή στη «Φάρμα» συνεχίζεται απόψε, στις 21:00, στον ΑΝΤ1

Νέα τοποθεσία, νέοι παίκτες, νέοι κανόνες, νέες αποστολές, νέες μονομαχίες και μεγαλύτερο έπαθλο... 100.000 ευρώ!

Αναστασία Γκεργκελεζίου, Αγγελική Ηλιάδη, Κρίστυ Λυκοπούλου, Μαίρη Μηλιαρέση, Σάσα Μπάστα, Μαρία Παπαγεωργίου, Χριστιάνα Σμαραγδή, Αθανασία Τσουμελέκα, Νίκη Χαντσαρίδου, Γρηγόρης Αναστασιάδης, Σταμάτης Γαρδέλης, Νεόφυτος Ηλία, Βασίλης Λέτζος, Μάνος Πανταζής, Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου (Κουτσαβάκης), Δήμος Περπερίδης, Αστρινός Χαραλαμπάκης (Μπαλάσκας), Παναγιώτης Ψωμιάδης άφησαν πίσω τους τον σύγχρονο τρόπο ζωής για να έρθουν αντιμέτωποι με τη φύση και να διεκδικήσουν το τελικό έπαθλο των 100.000 ευρώ.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Απόψε, όλοι οι παίκτες πλην του ΑΡΧΗΓΟΥ θα ψηφίσουν για τον 2ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ. Από φέτος, ψηφίζουν με στρατηγική και αποφασίζουν για το «ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ», για το ποιον θέλουν να βρεθεί εκτός «ΦΑΡΜΑΣ».

Ο Σάκης Τανιμανίδης επισημαίνει άλλη μία αλλαγή στη φετινή «ΦΑΡΜΑ», ότι πλέον οι ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ μπορούν να είναι και μικτές, δηλαδή άντρας με γυναίκα. Άρα οι παίκτες μπορούν να ψηφίσουν και άντρα ως 2ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ. Ποιος θα είναι ο αντίπαλος της Αναστασίας Γκεργκελεζίου;

Η Κρίστυ Λυκοπούλου λέει πως ο Σταμάτης Γαρδέλης «είναι καλόψυχος και δεν μπορεί να τον ψηφίσει».

Η Μαρία Παπαγεωργίου από την άλλη λέει ότι θα ψηφίσει μια ισόδυναμη αντίπαλο για την Αναστασία γιατί θεωρεί άδικο ότι είναι η 1 η ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ μιας και προσφέρει στη «ΦΑΡΜΑ».

ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ μιας και προσφέρει στη «ΦΑΡΜΑ». Ποια είναι η γνώμη του Αστρινού Χαραλαμπάκη και του Βασίλη Λέντζου για τον Σταμάτη Γαρδέλη; Πώς τον υπερασπίζεται ο Παναγιώτης Ψωμιάδης;

Η 1 η αρνητική ψηφοφορία είναι γεγονός και μέσα από αυτή αρχίζουν να αποκαλύπτονται οι σχέσεις στη «ΦΑΡΜΑ».

αρνητική ψηφοφορία είναι γεγονός και μέσα από αυτή αρχίζουν να αποκαλύπτονται οι σχέσεις στη «ΦΑΡΜΑ». Γιατί η Αγγελική Ηλιάδη θεωρεί ότι η Μαρία Παπαγεωργίου το έχει κρατήσει «μανιάτικο»

Γιατί ο Μάνος Πανταζής εκνευρίζεται με τον τρόπο που ψήφισαν ο Δήμος Περπερίδης και ο Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου (Κουτσαβάκης);

Γιατί η Αναστασία Γκεργκελεζίου σχολιάζει αρνητικά τις ψήφους της Σάσας Μπάστα και της Αγγελικής Ηλιάδη;

