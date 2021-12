Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Άλλος ένας μετασεισμός αναστάτωσε τους κατοίκους. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Αρκαλοχώρι σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός έγινε 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Αρκαλοχωρίου, ενώ το εστιακό βάθος είναι 5 χιλιόμετρα.

Σημειώνται ότι το Αρκαλοχώρι δοκιμάζεται από μετασεισμούς μετά τον καταστροφικό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε το καλοκαίρι.

