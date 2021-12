Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: 1 νεκρός κάθε 3 λεπτά την Τρίτη

Σε διαρκή συναγερμό βρίσκονται οι αρχές της χώρας. “Ιλιγγιώδης” ο αριθμός των νέων κρουσμάτων που επιβεβαιώθηκαν σε 24 ώρες.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 69.601 τις προηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας τα 6.291.621, δείχνουν τα δεδομένα που δημοσιοποίησε σήμερα Τετάρτη το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Οι θάνατοι 527 ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα στους 104.047 νεκρούς μέχρι σήμερα, κατά την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, την Τρίτη έχανε την ζωή του, λόγω επιπλοκών του κορονοϊού, 1 άνθρωπος κάθε 3 λεπτά!

