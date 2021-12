Πακιστάν: Οδηγός τρένου σταμάτησε την αμαξοστοιχία για να… αγοράσει γιαούρτι (βίντεο)

Ο οδηγός τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο οδηγός ενός υπεραστικού τρένου στο Πακιστάν τέθηκε σε διαθεσιμότητα επειδή σταμάτησε την αμαξοστοιχία στο μέσον του σιδηροδρόμου για να πάει να αγοράσει ένα γιαούρτι, ανακοινώθηκε σήμερα από επίσημη πηγή.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον βοηθό του οδηγού να παίρνει το σνακ από έναν πάγκο στον δρόμο προτού ξανανέβει στο επιβατικό τρένο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα και έφερε ξανά στην επιφάνεια ερωτήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στο Πακιστάν, όπου συχνά σημειώνονται ατυχήματα.

