“Το Πρωινό” - Θεοφάνους: ενέδωσα σε πολλά λεφτά και ένιωθα σαν “πόρνη” (βίντεο)

Ποιος λέει ότι είναι ο καλύτερος τραγουδιστής στην Ελλάδα και ποιος ο διάδοχος του. Η ιστορία με το τραγούδι που έξυπνα του “πήρε” ο Γονίδης και τα πνευματικά δικαιώματα

Καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα και της Φαίης Σκορδά ήταν την Τετάρτη ο Γιώργος Θεοφάνους.

Αναφερόμενος στις εκπομπές που ξεκινά να παρουσιάζει στην τηλεόραση, ο τραγουδοποιός είπε, μεταξύ άλλων, «έχω φωνάξει πολλούς καλεσμένους σε εκπομπές μου για τα εορταστικά επεισόδια και είπα ό,τι θέλω να τραγουδήσουν σε αυτές άνθρωποι που δεν έχουν πει δικά μου τραγούδια. Μεταξύ αυτών, κάλεσα τον Σταμάτη Γονίδη και μου είπε ευχαρίστως να έλθω. Του είπα “αν θες να πεις και κάποιο δικό μου τραγούδι”, μου λέει “ευχαρίστως, θα πω τρία δικά μου τραγούδια και ένα δικό μας”. Του λέω δεν έχουμε δικό μας και εννοούσε ότι ήθελε να του γράψω. Μιλήσαμε Παρασκευή και την Τρίτη είχαμε το γύρισμα και είπε το τραγούδι που του έγραψα».

Ερωτηθείς από τον Γιώργο Λιάγκα, είπε πως «ο καλύτερος Έλληνας τραγουδιστής είναι ένας που του έχω γράψει τραγούδια, έχω έναν έρωτα εγώ με τον Γιάννη Πάριο. Με τον Γιάννη Πάριο και την Μαρινέλλα έχω έρωτα. Με τον Γιάννη Πάριο έχω μεγάλο απωθημένο, έχουμε κάνει μόνο ένα τραγούδι μαζί. Δεν κάναμε άλλα, διότι είχαμε μια διαφωνία για τον στίχο. Έπρεπε να είχα κάνει πίσω εγώ, απέναντι μου ήταν ο Πάριος. Αυτό έγινε πριν από 15 χρόνια. Έχουμε κρατήσει μια άριστη επαφή, με παίρνει τηλέφωνο τα βράδια και μου λέει «γράφε» και μου λέει στίχους και τους κρατάω».

Σε ότι αφορά τον «διάδοχο» του Γιάννη Πάριου και την φωνή που ξεχωρίζει από την επόμενη γενιά, ο Γιώργος Θεοφάνους είπε «ο Αντώνης Ρέμος έχει πίσω κάτι που έχουν λίγοι στην γενιά αυτή και νομίζω ότι δεν μπορεί να τον πλησιάσει και κανένας άλλος. Από τις γυναίκες έχω προλάβει και έχω δουλέψει και με την προηγούμενη γενιά και με την δική μου γενιά και με την επόμενη γενιά, που τώρα είναι κορυφαίοι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Πάολα, είναι 35 χρονών, η προηγούμενη γενιά είναι τουλάχιστον 15 χρονια πριν»

Ο Γιώργος Θεοφάνους αποκάλυψε πως στο παρελθόν «ενέδωσα σε μια πρόταση να γράψω τραγούδια σε συγκεκριμένο άνθρωπο, διότι ήταν πολλά τα λεφτά. Ήταν ένας τραγουδιστής που είχε ήδη μια καριέρα και μετά από αυτή την συνεργασία πήγε πολύ καλύτερα».

Ωστόσο, όπως είπε «το μετάνιωσα, γιατί κάθε φορά που χτυπούσε το τηλέφωνο αισθανόμουν σαν πόρνη, επειδή νόμιζα ότι με εξαγόρασε και έκανα ότι ήθελε».

«Αν έκανα λεφτά; Έχω δάνειο για το σπίτι μου, έχω δάνειο για το αυτοκίνητο μου. Αν κυκλοφορούσαμε στο εξωτερικό, από τα πνευματικά δικαιώματα θα ζούσαν και τα τρισέγγονα μου. Αλλά στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρά τα ποσά. Εγώ είμαι μέσα στους 10 πρώτους από τους 15.000 δημιουργούς στην Ελλάδα, που παίρνουν τα περισσότερα χρήματα από πνευματικά δικαιώματα. Το ποσό για μένα είναι της τάξης των 20.000 ευρώ τον χρόνο. Μπορεί να ζήσει κάποιος με 20.000 ευρώ;», είπε ο Γιώργος Θεοφάνους.

Ακόμη, ο συνθέτης μίλησε για τις εμφανίσεις του σε Ελλάδα και Κύπρο, την προσπάθεια ανακάλυψης και ανάδειξης νέων φωνών, αλλά και για καλλιτέχνες «χωρίς πολύ ταλέντο, που ήταν… πολύ ψηλά».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνέντευξη του Γιώργου Θεφάνους στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

