Life

Google: οι δημοφιλείς αναζητήσεις στην Ελλάδα το 2021

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έψαξαν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στην μηχανή αναζήτησης την χρονιά που φέυγει. Αναλυτικά στοιχεία έδωσε στην δημοσιότητα η Google.

Για μια ακόμη χρονιά η Google έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για το τι αναζήτησαν οι Έλληνες το 2021 μέσα από τη δημοφιλή μηχανή αναζήτησής της. Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι κάτι που αποτυπώνεται και φέτος στις περισσότερες σχεδόν αναζητήσεις.

Στις Ταχύτερα Αυξανόμενες Αναζητήσεις, στις πρώτες θέσεις εμφανίζονται όροι που αφορούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως eClass και Edupass αλλά και «spoilers» για το Survivor.

Στις αναζητήσεις για Διασημότητες, τα μισά ονόματα της κατηγορίας σχετίζονται με το ελληνικό Me Too, ενώ ακολουθούν το τένις, μέσω του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη.

Mad Clip και Μίκης Θεοδωράκης, δυο θάνατοι που επηρέασαν διαφορετικές γενιές με διαφορετικό τρόπο, καθώς και η απώλεια της Φώφης Γεννηματά, βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της λίστας με τις Εκλιπούσες Διασημότητες.

Στην κορυφή της λίστας για τον κορονοϊό βρίσκεται το self-testing και ακολουθούν ο αριθμός κρουσμάτων, το πιστοποιητικό εμβολιασμού και τα rapid test.

Στα Αθλητικά Γεγονότα ξεχώρισε το Euro που είχε αναβληθεί πέρυσι, ενώ ακολούθησαν το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, το ΝΒΑ και το τένις.

Στο «Τι είναι», η πρωτιά ανήκει στο 'Ασπεργκερ, στο οποίο αναφέρθηκαν φέτος Έλληνες και ξένοι διάσημοι, ενώ ακολουθούν αναζητήσεις, όπως ειλεός και μυοκαρδίτιδα, ΚΕΘΕΑ και Ταλιμπάν.

Έκπληξη στη λίστα των Τηλεοπτικών Εκπομπών θεωρείται ότι, με εξαίρεση το «Παιγνίδι του Καλαμαριού» (Squid Game) στο Netflix, φέτος όλες οι θέσεις καταλαμβάνονται από ελληνικές παραγωγές, είτε reality είτε μυθοπλασία είτε για διασκευές ξένων σειρών.

Στη λίστα «Πότε» κυριαρχούν πρακτικά ερωτήματα για την πανδημία, όπως πότε θα ανοίξουν τα σχολεία.

Τέλος, στην Επικαιρότητα πρώτο στη σειρά ήταν το έγκλημα στα Γλυκά Νερά και αμέσως μετά η απογραφή του 2021 και η επιστρεπτέα προκαταβολή.

Αναλυτικά οι δημοφιλέστερες αναζητήσεις ανά κατηγορία:

Ταχύτερα Αυξανόμενες Αναζητήσεις

1. eClass

2. Survivor spoiler

3. edupass.gov.gr

4. self-testing.gov.gr

5. Euro 2020

6. Κρούσματα σήμερα

7. Mad Clip

8. Σασμός

9. Πιστοποιητικό εμβολιασμού

10. Δημήτρης Λιγνάδης

Διασημότητες

1. Δημήτρης Λιγνάδης

2. Πέτρος Φιλιππίδης

3. Στέφανος Τσιτσιπάς

4. Ηλιάνα Αραβή

5. Γιώργος Κιμούλης

6. Μαρία Σάκκαρη

7. Τάσος Ξιαρχό

8. Μένιος Φουρθιώτης

9. Σοφία Μπεκατώρου

10. Lamanif

Εκλιπούσες Διασημότητες

1. Mad Clip

2. Φώφη Γεννηματά

3. Μίκης Θεοδωράκης

4. Γιώργος Καραϊβάζ

5. Τόλης Βοσκόπουλος

6. Δήμητρα της Λέσβου

7. DMX

8. Τάκης Μουσαφίρης

9. Πρίγκιπας Φίλιππος

10. Γκέλυ Μαυροπούλου

Κορονοϊός

1. Self-testing.gov.gr

2. Κρούσματα σήμερα

3. Πιστοποιητικό εμβολιασμού

4. Rapid test

5. Νέα μέτρα

6. Freedom Pass

7. Πρόληψη της Covid-19

8. Ραντεβού για εμβόλιο

9. AstraZeneca

10. Σχολική κάρτα Covid-19

Αθλητικά γεγονότα

1. Euro 2020

2. Superleague

3. NBA

4. Roland Garros

5. Champions League

6. Premier League

7. Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ

8. Ολυμπιακοί Αγώνες 2021

9. Ολυμπιακός εναντίον 'Αρη

10. Copa America

Τι είναι

1. Τι είναι το 'Ασπεργκερ

2. Τι είναι ο ειλεός

3. Τι είναι η μυοκαρδίτιδα

4. Τι είναι το ΚΕΘΕΑ

5. Τι είναι οι Ταλιμπάν

6. Τι είναι η CRP

7. Τι είναι ΛΟΑΤΚΙ

8. Τι είναι το νηπιοτροφείο

9. Τι είναι το ισχαιμικό επεισόδιο

10. Τι είναι το Tριώδιο

Τηλεοπτικές Εκπομπές

1. Survivor

2. Σασμός

3. H Γη της Ελιάς

4. Αγγελική

5. Squid Game

6. House of Fame

7. Έξαψη

8. Σιωπηλός Δρόμος

9. Η Φάρμα

10. GNTM 4

Πότε

1. Πότε ανοίγουν τα σχολεία

2. Πότε ανοίγει η εστίαση

3. Πότε είναι του Αγίου Πνεύματος

4. Πότε ανοίγουν τα μαγαζιά

5. Πότε ανοίγουν τα κομμωτήρια

6. Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

7. Πότε ανοίγει το λιανεμπόριο

8. Πότε είναι το Black Friday

9. Πότε είναι το Ηalloween

10. Πότε ανοίγει το Τριώδιο

Επικαιρότητα

1. Γλυκά Νερά

2. Απογραφή 2021

3. Επιστρεπτέα προκαταβολή

4. Φωτιά

5. Επίδομα θέρμανσης

6. Νέα μέτρα

7. Ψηφιακή μέριμνα

8. Σεισμός τώρα

9. Βαρυμπόμπη

10. Mad Clip τροχαίο

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός – Άρης: Νίκησε και καλπάζει… για τον τίτλο

Τουρκία: Ογκώδης διαμαρτυρία για την οικονομία (εικόνες)

ΚΙΝΑΛ – Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε ενωμένο, δυνατό