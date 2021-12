Life

Χριστίνα Μπόμπα: οι δίδυμες έχουν το “σημάδι του πελαργού”

Τι μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της, η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη.

Η Χριστίνα Μπόμπα είναι αρκετά ενεργή στα social media και δημοσιεύει συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητα της. Φυσικά η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη δεν διστάζει να απαθανατίζει τις κορούλες της, στις οποίες έχει μεγάλη αδυναμία.

Αυτή τη φορά η γλυκιά μανούλα πόζαρε μαζί με την μία της κόρη και μοιράστηκε την συγκεκριμένη φωτογραφία, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

