Λινγκουίνι με καραμελωμένα ντοματίνια και μανούρι από τον Πέτρο Συρίγο

Ξεχωριστή, άκρως γευστική και γρήγορη συνταγή με ζυμαρικά, ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Μια πανεύκολη συνταγή για λινγκουίνι με καραμελωμένα ντοματίνια και μανούρι σχάρας ετοίμασε ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως λέει ο Πέτρος Συρίγος, είναι ένα πιάτο με λίγες θερμίδες, σημειώνοντας ότι τα λινγκουίνι μπορούν να αντικατασταθούν με άλλον τύπο ζυμαρικού ή η συνταγή να ετοιμαστεί με ζυμαρικά ολικής άλεσης, από όσους ακολουθούν μια πιο ισορροπημένη διατροφή!

Υλικά για λινγκουίνι με καραμελωμένα ντοματίνια και μανούρι σχάρας:

300γρ. λινγκουίνι

20 τμχ ντοματίνια

2 κ.τ.σ μέλι

1 μικρό κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο

1 κούπα ζωμό λαχανικών

3 κ.τ.σ pumaro

2 φέτες μανούρι

100γρ. ελιές καλαμών

μαϊντανό

θυμάρι

κρεμμύδι φρέσκο

Λινγκουίνι με καραμελωμένα ντοματίνια – Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα με βρασμένο αλατισμένο νερό, βάζουμε τα λινγκουίνι να βράσουν για 6 λεπτά. Έπειτα τα σουρώνουμε και τα ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο για να μην μας κολλήσουν. Σε ενα ταψάκι βάζουμε τα ντοματίνια που έχουμε κόψει στη μέση, προσθέτουμε μια σκελίδα ψιλοκομμένο σκόρδο, το μέλι, το θυμάρι, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Το βάζουμε στον φούρνο για 15 λεπτά στους 190 βαθμούς. Σε ένα μεγάλο τηγάνι βάζουμε λίγο ελαιόλαδο και προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο ψιλοκομμένα, σωτάρουμε για 2 λεπτά σε μέτρια φωτιά, προσθέτουμε τον ζωμό και το πουμαρό. Αφήνουμε να πάρει μια βράση, αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε τα ντοματίνια από το ταψί. Τέλος προσθέτουμε τα λινγκουίνι και ανακατεύουμε. Ελέγχουμε αν χρειάζεται έξτρα ζωμός και προσθέτουμε ψιλοκομμένο μαϊντανό, κρεμμυδάκι φρέσκο ψιλοκομμένο και τις ελιές αφαιρώντας το κουκούτσι. Σερβίρουμε με ένα κομμάτι μανούρι που το έχουμε ψήσει στο σχαροτήγανο ή σε ένα τηγάνι, σε κάθε πιάτο πάνω απ’ τα ζυμαρικά.





