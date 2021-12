Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ποιες περιοχές είναι στο “βαθύ κόκκινο”

Οι αλλαγές στον επιδημιολογικό χάρτης της χώρας. Ποιες περιοχές παρουσίασαν νέα επιδείνωση στους επιδημιολογικούς δείκτες.



Ακόμη μία περιφέρεια της χώρας μπαίνει αυτήν την εβδομάδα στο βαθύ κόκκινο (επίπεδο 5) του Επιδημιολογικού Χάρτη, ενώ δύο περιφέρειες περνούν από το πορτοκαλί (επίπεδο 3) στο κόκκινο (επίπεδο 4), καθώς παρουσίασαν νέα επιδείνωση στους επιδημιολογικούς δείκτες.

Μόνο δύο περιφέρειες κατέγραψαν μείωση του επιδημιολογικού φορτίου τους και, ως εκ τούτου, το επίπεδο επικινδυνότητας μειώθηκε.

Στο πορτοκαλί παραμένουν ο κεντρικός, ο δυτικός και ο βόρειος τομέας Αθηνών, όπως και η Ανατολική Αττική και ο Πειραιάς.

Οι επιδημικοί δείκτες επιδεινώθηκαν και ανέβηκαν επίπεδο:

Από το κόκκινο (επίπεδο 4) στο βαθύ κόκκινο (επίπεδο 5) η Ευρυτανία.

Από το πορτοκαλί (επίπεδο 3) στο κόκκινο (επίπεδο 4) η Αργολίδα και η Μεσσηνία.

Παρουσίασαν βελτίωση στους επιδημικούς δείκτες και κατέβηκαν επίπεδο:

Από το βαθύ κόκκινο (επίπεδο 5) στο κόκκινο (επίπεδο 4) η Ξάνθη.

Από το κόκκινο (επίπεδο 4) στο πορτοκαλί (επίπεδο 3) το Ρέθυμνο.

Οι 27 περιοχές της χώρας οι οποίες είναι πλέον σε βαθύ κόκκινο (επίπεδο 5) είναι οι εξής: Θεσσαλονίκη, Άγιον Όρος, Αχαΐα, Λάρισα, Μαγνησία, Καστοριά, Κιλκίς, Ημαθία, Πιερία, Φλώρινα, Έβρος, Πέλλα, Ξάνθη, Δράμα, Μεσσηνία, Σέρρες, Τρίκαλα, Κοζάνη, Καρδίτσα, Χαλκιδική, Φθιώτιδα, Θάσος, Λέσβος, Γρεβενά, Άρτα, Αιτωλοακαρνανία και Ευρυτανία.

