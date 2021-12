Κοινωνία

Κορονοϊός - Λαμία: “Το κοριτσάκι μας έγινε άγγελος στον ουρανό...”

Με λίγες συγκινητικές λέξεις η οικογένεια της 14χρονης που υπέκυψε σε επιπλοκές της COVID-19, εξέφρασε ένα μεγάλο δημόσιο "ευχαριστώ" στον κόσμο που τη στηρίζει.





Μέσα σε κλίμα οδύνης έγινε χθες το πρωί στον Ι.Ν. του Αγίου Αθανασίου στα Γαλανέικα Λαμίας η κηδεία της 14χρονης μαθήτριας που ο αδόκητος χαμός της συγκλόνισε όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά όλη την Ελλάδα.

Διαβάστε το ευχαριστήριο μήνυμα της οικογένειας της Κέλλυς Ζανιά

«Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμπαράστασή σας στο πένθος μας... Τα θερμά σας λόγια είναι βάλσαμο στην ψυχή μας...

Το κοριτσάκι μας έγινε άγγελος στον ουρανό... Ίσως πήγε σε έναν καλύτερο κόσμο από τον δικό μας...

Να είστε όλοι καλά...!!!!»

πηγή: lamiareport.gr

